Il City non molla Koulibaly Pronta un’offerta di 110 milioni

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ora che l’arrivo di Manolas è cosa fatta, scrive la Gazzetta dello Sport, a Naoli già si sogna per la coppia con. Il greco ha già scelto casa nei pressi di quella di Carlo Ancelotti e attende solo il via libera della firma per planare. Quello che potrebbe però disturbare l’idillio di questo momento e infrangere i sogni della coppia di difesa del Napoli è il Manchester. La società di Guardiola non si è arresa, punta a tutti i costi il senegalese del Napoli ed hauna nuova offerta da 110per lui che potrebbero far tentennare il presidente. Ma De Laurentiis, complici le pressioni di Ancelotti, ha chiuso alla possibilità di una cessione. Il mercato però è solo all’inizio e ogni partita potrebbe essere lunga, bisognerà aspettare per vedere gli scenari che si creeranno nel corso dei prossimi mesi. L'articolo Ilnon...

