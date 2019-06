Il centrocampista Aquilani annuncia il ritiro | “è finita”

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Dopo un periodo di riflessione, credo sia arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo che noi tutti odiamo”. IlAlbertol’addio al calcio giocato, buona carriera per il calciatore che ha comunicato la decisione attraverso il profilo Instagram. “Ho preso del tempo per capire quale fosse la scelta migliore – continua– ma nonostante le tante proposte arrivate, credo sia arrivato il momento di dire basta. Guardando indietro vedo un ragazzino con i capelli a caschetto con la maglia giallo verde della Spes Montesacro che riceve la chiamata della Roma, per poi vederlo calcare i campi piu’ importanti d’Europa, giocando con alcuni dei calciatori piu’ forti al mondo, fino a vestire la maglia della Nazionale partecipando alle 3 competizioni piu’ importanti al mondo. Quel ...

