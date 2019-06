Il caldo africano abbatte numerosi record in Francia : +42° a Grospierres - oggi a rischio il record assoluto del Paese [DATI] : L’ondata di caldo africano sta buttando giù record su record in Francia, tanto che non aveva mai fatto così caldo in un giorno di giugno nel Paese. Mentre l’Esagono subisce gli effetti del caldo estremo, diversi record, compresi molti relativi alla terribile ondata di caldo del 2003, sono crollati nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno. Lo conferma anche il picco di consumazione elettrica estiva raggiunto ieri con 59.436 megawatt (per avere ...

caldo africano : oggi il “clou” - bollino rosso in 16 città [ELENCO] : oggi il picco previsto dell’ondata di Caldo africano che stringe nella sua morsa gran parte d’Europa e d’Italia: come di consueto nel periodo estivo, è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna oggi 28 giugno 2019 ben 16 città con bollino “rosso“, mentre domani scenderanno a 6. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di ...

caldo africano : mucche stressate - -10% di latte in meno : “Oltre agli uomini a soffrire il Caldo sono anche gli animali nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al 10% circa di latte in meno rispetto ai periodi normali“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’innalzamento della colonna di mercurio oltre i +40°C nell’ultima settimana “con le difficoltà maggiori nella pianura padana dove si concentrano gli ...

caldo africano in Europa : la Francia pronta a battere un nuovo record - Spagna nella morsa degli incendi : L’Europa sta affrontando il “clou” dell’ondata di Caldo africano: la Francia potrebbe battere un nuovo record mentre in Catalogna un incendio divampato ieri continua ad avanzare ed è ormai fuori controllo, nonostante l’intervento di centinaia di pompieri, soldati e numerosi aerei. In Francia le temperature oggi potrebbero superare i +45°C oltre il record di 44,1°C raggiunto nell’agosto 2003 nel sud del Paese. ...

Ondata di caldo africano - ragazzini accusano colpi di calore su autobus e arrivano disidratati in Ospedale : A causa delle altissime temperature raggiunte oggi dal caldo anche in provincia di Lecco, dieci ragazzini dell’oratorio di Calolziocorte (Lecco) hanno accusato malori dovuti a colpi di calore, disidratazione e panico. E’ accaduto mentre il gruppo, a bordo di due bus noleggiati, stava rientrando da un pomeriggio trascorso alle piscine di Oggiono (Lecco). Dieci ragazzi hanno riferito si sentirsi male. Alla fine sette di loro, con ...

Ondata di caldo africano - un morto stasera per un colpo di calore a Mozzecane : Una persone e’ morta questa sera a Mozzecane, nel veronese, per le conseguenze di un grave colpo di calore. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per il paziente non c’era piu’ nulla da fare. Non si sa, al momento, se la vittima avesse gia’ patologie che potrebbero aver acuito gli effetti dovuti al clima torrido. Oggi nel veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi. Altre due persone sono state soccorse dai ...

L’Europa nella morsa del caldo africano - enormi incendi in Catalogna e acqua razionata in Germania : La morsa di caldo continua a stringersi sull’Europa, con temperature che superano i +40°C in quasi tutti i paesi e una situazione drammatica in Spagna, dove le fiamme hanno già divorato 5.500 ettari di vegetazione in Catalogna. Le colonnine di mercurio hanno infranto i record un po’ ovunque e i meteorologi prevedono nuovi primati nei prossimi giorni, fino a sabato. L’emergenza più grave è in Spagna, dove un incendio fuori ...

Ondata di caldo africano - frantumati tantissimi record al Nord : temperature mai viste - tutti i DATI : La giornata di Giovedì 27 Giugno 2019 verrà ricordata a lungo per la storia meteorologica dell’Italia: rimarrà per sempre una di quelle date cerchiate di rosso nel calendario degli annali climatologici del nostro Paese. Come le Previsioni Meteo avevano ampiamente preannunciato, sono stati battuti numerosi record di caldo a testimonianza che s’è trattato di un’Ondata di calore senza precedenti nella storia degli ultimi secoli ...

Previsioni meteo - caldo africano/ Giuliacci : vi spiego le cause e quanto durerà : Previsioni meteo Italia, caldo africano record, oltre i 40 gradi: è quello che stiamo vivendo in questi giorni. Situazione da bollino rosso nelle città.

caldo africano - record e temperature di oltre +40°C in Piemonte : ieri la giornata più calda di giugno con +30°C di media : temperature di oltre +40°C nel sud del Piemonte, +38°C nel centro di Torino. In attesa dei dati definitivi, l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, riporta che la giornata di ieri risulta la più calda del mese di giugno in Piemonte, dopo aver battuto un record che durava da 62 anni. “L’alta pressione con i valori massimi sulla Francia, sta determinando sul territorio Piemontese un’anomalia termica di ...

caldo africano - incendio fuori controllo in Spagna rischia di divorare 20 mila ettari di frutteti - oliveti e vigneti : Un incendio fuori controllo nel nordest della Spagna, innescato dalle roventi temperature portate dall’ondata di Caldo africano, ha incenerito più di 5.500 ettari in una zona rurale della Catalogna, secondo le autorità locali. 350 vigili del fuoco, 230 militari e una quindicina di unità aeree sono stati dispiegati per tentare di frenare le fiamme, che hanno avuto origine mercoledì pomeriggio vicino al villaggio di La Torre del Espanyol. ...

Ondata di caldo africano - nuovo record in Francia : +42°C a Saint-Julien-de-Peyrolas : Nuova temperatura record registrata in Francia in questa Ondata di caldo africano di inizio stagione: Saint-Julien-de-Peyrolas, nel dipartimento del Gard, ha toccato i +41,9°C, battendo il record assoluto nel Paese per il mese di giugno. Lo ha annunciato Météo-France. Il precedente record risaliva al 21 giugno 2003: +41,5°C a Lézignan-Corbières, nell’Aude. Ondata di caldo africano, a rischio i record di tutti i tempi in Francia: domani ...

caldo africano - temperature elevate in Umbria : Orvieto città più bollente +40°C [DATI] : Se nelle regioni alpine sono stati raggiunti valori record nella giornata odierna, il Caldo africano sta facendo sentire i suoi effetti anche su tutta l’Umbria. Oggi la regione più calda della regione è stata Orvieto, dove il sistema di rilevazione del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato +39,7°C poco dopo l’ora di pranzo. Nonostante fosse la zona occidentale l’area più esposta al forte Caldo, anche il resto ...

caldo africano - nuovo record in Alto Adige : +40°C in Val Passiria - temperature altissime nella regione : L’ondata di Caldo africano ha stabilito un nuovo record in Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi a San Martino in Val Passiria sono stati raggiunti +40°C. Il valore, rilevato dalla stazione meteo posta a 586 metri della località Altoatesina, resta di poco sotto il record assoluto della provincia di Bolzano di +40,1°C registrato l’11 agosto del 2003 a Termeno. temperature altissime sia nelle località di fondovalle che di montagna dove il ...