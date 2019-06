II nuovo Napoli disegnato dal mercato può lottare per lo scudetto?

Gazzetta : Diawara regala un assist prezioso al Napoli nella corsa al nuovo acquisto : Gazzetta: Diawara regala un assist prezioso al Napoli nella corsa al nuovo acquisto Gazzetta: Diawara regala un assist prezioso al Napoli nella corsa al nuovo acquisto. Stiamo parlando di Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina potrebbe essere il terzo tassello di una campagna acquisti mirata a rinforzare la rosa nei punti giusti. Il tutto sotto specifiche richieste del tecnico Carlo Ancelotti. Quindi, il francese andrebbe ad ...

Corbo : “Icardi prima punta - James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” : Corbo: “Icardi prima punta, James alle sue spalle? Il nuovo Napoli ha un De Laurentiis più determinato…” Antonio Corbo scrive sul nuovo Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’: “Ma ci voleva il ritorno di Sarri in Italia per scatenare De Laurentiis? Alla svolta dei quindici anni di presidenza, piomba sul mercato. Il Napoli c’è, lui pure. Non sparge slogan. «Ancelotti è il nostro Ronaldo» ...

Le foto del “nuovo” stadio San Paolo di Napoli : Lo storico stadio napoletano è stato ristrutturato per ospitare le Universiadi di luglio e ha cambiato completamente aspetto

Sport Mediaset annuncia : “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez : tutti i dettagli” : Sport Mediaset annuncia: “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez: tutti i dettagli” Sport Mediaset annuncia: “Napoli pronto ad abbracciare un nuovo idolo James Rodriguez: tutti i dettagli”. Napoli ad un passo dal forte fantasista colombiano, l’ edizione online di Sport Mediaset fornisce alcune dettagli dell’affare in dirittura d’arrivo. “James Rodriguez a un passo dal ...

Modugno a Kiss Kiss : “Ancelotti vorrà cambiare aspetto al nuovo Napoli - c’è un nome nuovo per gli azzurri” : Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto sulla trattativa per Manolas e su un nome nuovo per il Napoli : “Manolas? C’è la disponibilità del giocatore, poi chiaramente è una trattativa complicata, la volontà della Roma é quella di incassare l’intera clausola da 36 milioni. L’idea del Napoli è quella di convincere la Roma a concedere uno sconto sul ...

FOTO – ULTIM’ORA – ESPN Colombia : “James Rodriguez ha un nuovo club : andrà al Napoli! : Il Tweet di ESPN Colombia, da per definito il trasferimento del calciatore: “James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo aver lasciato il Bayern Monaco, e senza un posto al Real Madrid, il Colombiano andrà in prestito al Napoli” Leggi anche Manolas-Koulibaly, Sky: “Forte accelerata di De Laurentiis: difesa bunker! Vuole chiudere” Potrebbe interessare anche James Rodriguez-Napoli, AS: “C’è l’apertura del Real Madrid! ...

Napoli - nuovo stop della linea 1 : metropolitana ferma per guasto : nuovo stop della linea 1 della metropolitana di Napoli. Dopo i guasti di venerdì scorso la linea si è completamente bloccata oggi pomeriggio alle 15. Dopo più di mezz'ora...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Napoli non ci sta! La clamorosa reazione nel quartiere di Bagnoli : I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus Finalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa ...

Malfitano ignora le parole di De Laurentiis e disegna il nuovo Napoli partendo da Icardi : Mimmo Malfitano sulla Gazzetta non crede alla parole del Presidente De Laurentiis su Mauro Icardi, o meglio è convinto che gli venisse proposto l’affare, Aurelio al tavolo della trattativa si siederebbe. E bene farebbe, perché il Napoli con Icardi e James Rodriguez sarebbe un Napoli stellare. Malfitano lo ridisegna completamente, cambio di modulo per Ancelotti, o meglio adattamento per sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori. ...

Napoli - de Magistris è sempre più solo : nuovo duello con i cinquestelle : De Magistris sempre più solo. Alle prese con le fibrillazioni nella maggioranza, ora il sindaco deve fare i conti con le opposizioni che si sono compattate attorno alla richiesta...

Napoli - il nuovo look del San Paolo : l’azzurro domina lo stadio [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis ufficializza Di Lorenzo e apre al nuovo centravanti! : Calciomercato Napoli- Secondo quanto riportato dalle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, e come riportato dal “Corrieredellosport.it”, il Napoli ha ufficialmente annunciato l’acquisto di Di Lorenzo dall’Empoli. Un affare lampo concretizzato nel giro di pochi giorni. Il terzino destro andrà ad arricchire lo scacchiere di Carlo Ancelotti. Non solo, lo stesso De Laurentiis ha colto […] L'articolo ...

AS - Mirko Calemme : “nuovo obiettivo del Napoli : costa 20 mln. Il nome” : Mercato Napoli, nuovo obiettivo Junior Firpo Mirko Calemme, di AS, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto ha dichiarato su Junior Firpo nuovo nome nel mirino del Napoli: “Junior Firpo è un terzino sinistro, se ne parla molto bene. Ha un bel carattere. E’ mancino ed è già nel giro della Nazionale Under 21. Da Siviglia non accettano offerte inferiori ai 20 milioni di euro. Lo stipendio è di 1 milioni, parliamo di un ...

Whirlpool Napoli - Sepe celebra una messa e Di Maio convoca nuovo incontro : Solidarietà dal cardinale agli operai in presidio in via Argine, il vicepremier fissa un incontro per il tavolo con le parti sociali e le Regioni coinvolte per mercoledì prossimo