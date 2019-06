I soliti anti italiani | i parlamentari Pd sulla Sea Watch

Mentana a Senaldi : "Processano Libero perché preferiscono colpire i soliti sospetti - non gli ingombranti" : «Toglimi una curiosità: siete un giornale di idee, perché le nascondete sotto titoli da Vernacoliere?». Se le idee non le sintetizzi in espressioni chiare e forti, chi se le ricorda, e poi come fai ad arrivare a chi non ti legge? «Capisco, ma dissento. Ci sono tanti modi per comunicare». Pensa al t