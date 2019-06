I sentieri segreti dei migranti per bucare i confini italiani

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Costanza Tosi Giuseppe De Lorenzo I clandestini puntano sulla rotta balcanica. Raddoppiati gli arrivi dal confine orientale: "Nei boschi nessuno ci vede" Dinascosti, stretti, quasi invisibili ne esistono centinaia. Forse migliaia. Iche attraversano la rotta balcanica li battono di giorno e di notte. Dormono tra le rocce del Carso, sopra Trieste. Poi all'alba raggiungono la città. Lungo il confine che divide il Friuli Venezia Giulia dalla Slovenia, gruppi di immigrati valicano la frontiera per chiedere asilo all'Italia. "Li vedo tutte le mattine sulla strada", racconta Michela che vive a Basovizza. "Arrivano centinaia di persone ogni giorno". Della vecchia "zona franca" tra Italia e Jugoslavia è rimasta solo una breve striscia senza alberi. "Un tempo i militari titini presidiavano l'area", ricorda qualcuno. "Oggi nessuno controlla". Nei ...

Simona26843938 : L’acqua non aspetta mai. Cambia forma e scorre attorno alle cose, trovando sentieri segreti a cui nessun altro ha p… - LaRobiErre : RT @_dopodomani: @LaRobiErre saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura Nei sentieri costretti in un palmo… - _dopodomani : @LaRobiErre saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura Nei sentieri costretti in un… -