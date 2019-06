wired

(Di venerdì 28 giugno 2019)(foto Chesnot/Getty Images) Come anticipato a marzo,ha deciso che idimodiali, figure di spicco e vip che infrangeranno le regole del social network, potranno rimanere online nell’interesse pubblico ma verrannoe contrassegnati con un avviso. Questo avviso si applicherà solamente ai tweet di account appartenenti a personaggi, utenti verificati o con più di 100mila follower. Dal 27 giugno se uno di questi profili violerà le regole dicon un tweet, quest’ultimo non verrà eliminato, come accadrebbe con un normale utente medio del social network, ma al contrario rimarrà sulla piattaforma poiché ritenuto degno di nota per l’interesse pubblico.applicherà dunque due persi e due misure distinguendo gli utenti medi quelli vip. Quest’ultimi, se infrangeranno il regolamento,segnalati da un avviso, che recita: ...

MilanoCitExpo : I post violenti dei politici su Twitter saranno nascosti, ma resteranno a futura memoria… - antocalderone : I post violenti dei politici su Twitter saranno nascosti, ma resteranno a futura memoria - BlogNews_it : Malati e violenti: una fotografia degli abitanti delle metropoli neolitiche -