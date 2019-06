I Paesi migliori per le donne che lavorano | l’Islanda è al primo posto

vanityfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) La mobilitazione dellegiapponesi contro l’obbligo di indossare i tacchi alti al lavoro è diventata virale in tutto il mondo. Ha suscitato solidarietà, ma anche sconcerto: possibile che nel 2019, in una democrazia liberale come quella del Giappone, il problema dei diritti dellesi fermi alla questione dei tacchi a spillo? In realtà, per le strade di Tokyo, si sta sviluppando un movimento che chiede un vero cambiamento per le, che non si limiti solo al diritto di indossare calzature più comode. Il Giappone è al 110°al mondo per quanto riguarda l’uguaglianza di genere, secondo la classifica del World Economic Forum: una posizione decisamente arretrata. Il 70% dellelavora, ma il divario salariale rispetto agli uomini è del 25,7%, secondo un rapporto dell’OCSE del 2017. Quattro società quotate su cinque, inoltre, non hanno una rappresentanza ...

