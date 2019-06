I migranti della Sea Watch hanno offerto le cabine ai 5 parlamentari italiani a bordo

Sea Watch - a bordo della nave ferma davanti a Lampedusa. Magi : “migranti allo stremo - in spazi angusti” : La nave Sea Watch ha tentato di entrare nel porto di Lampedusa, ma è stata bloccata dalle motovedette della Guardia di Finanza, che le hanno intimato di spegnare i motori. “Non si gioca con la vita delle persone, i 42 migranti hanno bisogno di sbarcare. Vedremo cosa succede, ci hanno promesso una soluzione rapida’, ha detto la comandante Carola Rackete. A bordo della nave sono saliti anche una delegazione di parlamentari, tra cui ...

Il parroco di Lampedusa : "Continueremo a dormire sul sagrato della Chiesa finché i migranti non sbarcheranno" : Ottava notte davanti al sagrato della Chiesa di san Gerlando di Lampedusa anche per il parroco, don Carmelo La Magra, per chiedere lo sbarco dei 42 migranti della ‘Sea Watch 3’ che da ieri pomeriggio stalla davanti al porto dell’isola. Due settimane in mare per le persone salvate e per l’equipaggio.“Speriamo sia l’ultima - ha detto il sacerdote che appare stanco - ma dobbiamo continuare in questa forma di ...

Migranti - altra notte in mare per i migranti della Sea Watch : Dopo il forzo del blocco deciso dalla capitana la nave si trova a tre miglia dal porto di Lampedusa in attesa di decisioni da parte delle autorità

Non solo l’Italia - l’Europa intera se ne frega dei 42 migranti della Sea Watch : Da due settimane la nave della ong Sea Watch si trova al largo di Lampedusa. A bordo ci sono 42 persone migranti, a cui viene negato lo sbarco sulle coste italiane a causa della politica dei porti chiusi. Qualche giorno fa, la capitana della nave e i migranti a bordo hanno invocato l’articolo 2 sul diritto alla vita e l’articolo 3 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti ...

Storia della foto del padre e la figlia migranti annegati nel viaggio verso gli Usa : Alcuni migranti cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraversando un fiume (foto: HERIKA MARTINEZ/AFP/Getty Images) L’opinione pubblica americana è sotto shock, e quella mondiale sta facendo i conti con un’immagine con cui è difficile fare i conti. In queste ore sta circolando sui social network e sui giornali del globo una foto molto simile a quella che anni fa ritraeva Alan Kurdi, il bambino siriano di origine curda morto per ...

migranti - la capitana tedesca della nave della ONG vuole forzare il blocco : Recentemente la Corte europea dei diritti umani ha respinto il ricorso fatto dalla Sea Watch, in merito al divieto dello sbarco in Italia previsto dal decreto Sicurezza bis. Con tale decisione, la stessa Corte di Strasburgo ha deciso di non imporre delle misure atte ad obbligare il governo italiano allo sbarco della stessa imbarcazione dell'organizzazione umanitaria non governativa. Andando maggiormente nello specifico, la nave della nota ONG si ...

migranti della Sea Watch fanno ricorso : Salvini si oppone - Cedu rigetta la richiesta : Sono ormai passati quattordici giorni da quando la nave Sea Watch, con a bordo 42 persone, ormeggia nei pressi delle coste dell'isola di Lampedusa. Dura la posizione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha più volte ribadito la sua contrarietà allo sbarco dei Migranti sul territorio italiano. Infatti ha twittato, "L'Italia non si fa dettare regole da una Ong pagata da chissà chi. Se la Sea Watch avesse avuto a cuore la salute delle ...

migranti - il ricorso della ONG respinto dalla Corte europea : no allo sbarco in Italia : E' arrivata la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha respinto il ricorso della Sea Watch e, in tal modo, ha scelto di non voler emendare delle misure che costringano il Governo Italiano a sospendere il decreto Sicurezza bis. Come riportato da un articolo pubblicato sul sito web del Fatto Quotidiano, in base allo stesso decreto l'entrata della Sea Watch 3 nelle acque territoriali appartenenti all'Italia risulta essere vietata. ...

La crudeltà contro i migranti della Sea Watch e il M5s in Europa : La assurda e insensata violenza contro le persone in difficoltà a bordo della Sea Watch. Due sono le strade possibili per chi ha contrastato e ridicolizzato le candidature olimpiche italiane. La prima è il voltafaccia, la conversione, confidando nella memoria corta ma incappando nel micidiale arch

Sea Watch - la capitana : “Entro in acque italiane. Vite dei migranti vengono prima della politica” : Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch che da ormai 13 giorni continua a rimanere bloccata a largo di Lampedusa, presto non avrà scelta. "So cosa rischio entrando a Lampedusa", afferma, perfettamente conscia che verrà accusata di favorire l'immigrazione clandestina, forse anche di associazione a delinquere e che la sua nave verrà multata e confiscata. "Lo so, ma quanti altri soprusi devono sopportare queste persone che ho salvato in ...

migranti - l’aut aut della Corte Strasburgo all’Italia : entro oggi notizie sulla Sea Watch o agiremo : La Corte di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di "misure provvisorie" da parte della Sea Watch 3 per chiedere all'Italia di consentire lo sbarco dei Migranti. La Corte ha rivolto una serie di domande sia alla Sea Watch 3 che al governo italiano. Questi ultimi dovranno rispondere entro oggi. La Corte in base ai suoi regolamenti puo' chiedere all'Italia di adottare quelle che vengono definite "misure urgenti" e che "servono ad ...

migranti - la Sea Watch chiede l'intervento della Corte di Strasburgo : La Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha reso noto di aver ricevuto una richiesta di «misure provvisorie» da parte della "Sea Watch 3" - bloccata da quasi due...

