I canapa shop querelano Salvini | Non siamo criminali

(Di venerdì 28 giugno 2019) Luca Sablone Rabbia per le parole del ministro dell'Interno: "commercianti onesti, nessuno può permettersi di diffamarci e passarla liscia" Non solo il caso Sea Watch 3: ora contro Matteosi sono schierati anche i. Tutto parte dalle dichiarazioni rilasciate dal leader leghista nei confronti di tali negozi: "Stiamo lavorando per andare a verificare la giungla di cannabis eche hanno aperto come funghi che in un caso su due si rivelano centri dello spaccio". Ed ecco che arriva la denuncia da parte di Gessica Berti, titolare di un Growdi Budrio. La proprietaria, contattata dalla redazione di Fanpage.it, si è schierata contro il ministro dell'Interno: "Come può permettersi un ministro che fa parte di un partito che ha rubato negli anni passati 49 milioni di euro, a diffamare una categoria che legalmente esiste, paga le tasse e ha ...

