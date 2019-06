House of Esports invade DMAX con una nuova puntata che porta gli eSport in TV

eurogamer

(Di venerdì 28 giugno 2019) Torna "of" su, canale 52 del gruppo Discovery Italia, in onda in prima TV sabato 29 giugno (e in replica la notte tra domenica 30 e lunedì 1 luglio a partire dalle 02:00). Ecco il comunicato che accompagna l'annuncio.In questa, lo spazio di approfondimento dedicato al gaming competitivo si occuperà di Hearthstone, l'ECG (Electronics Cards Game) più popolare, e lo farà insieme agli ospiti presenti in studio: Marco "Turna" Castiglioni, proplayer di Hearthstone degli Exeed, il giocatore italiano che ha vinto di più nelle competizionidi Hearthstone e Luigi "Davdas" Ragoni, caster e volto iconico del movimento italiano di Hearthstone. Focus particolare verrà dedicato ad un tema interessante e, per certi versi, controverso: la psicologia e la mentalità di un atletaivo, come si "avvicina" ad una competizione, come la prepara, come la "vive". Una ...

