Guns N' Roses, l'ex batterista Steven Adler si è pugnalato allo stomaco

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il 54enne si è accoltellato: ricoverato in ospedale a Los Angeles, non sarebbe in pericolo di vita., exdeiN', ha tentato il suicidio. Il 54enne si è accoltellato: ricoverato in ospedale a Los Angeles, non sarebbe in pericolo di vita.A darne notizia è il sito statunitense TMZ, secondo il quale il fatto si sarebbe verificato nel pomeriggio di giovedì 27 giugno. Poche e frammentarie, al momento, le notizie circa l'accaduto: pare che la ferita sia stata autoinflitta e che i soccorsi – non è ancora chiaro da chi siano stati allertati – abbiano trovato il musicista con una profonda ferita.Quindi la corsa in ambulanza fino in ospedale, dove l'exè tuttora ricoverato,, nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2012, è un membro (quasi) originale della band hard rock, avendo sostituito Rob Gardner nel 1986 e suonando nell'EP Live ?!*@ Like a Suicide (1986) e negli album Appetite for Destruction (1987) e G N' R Lies (1988). Ha fatto parte del gruppo fino al 1990, quando vennentanato a causa dei suoi problemi con l’alcool e le droghe.