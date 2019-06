liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019), 28 giu. (AdnKronos) - "La paura delnon era la perdita di prenotazioni ma lo spostamento di passeggeri concreto, daal vicino porto di Livorno. Vedendo che un porto andava in calo e uno in crescita, abbiamo sentito la necessità di riavvicinarci al territorio e spingere in manie

Adnkronos : Gruppo Onorato: 'Puntato su Genova e recuperato valori pre crollo Morandi' - MoussaK54388802 : RT @Cristiano: Campioni d’Italia! Orgoglioso di contribuire a scrivere la storia di un club eccezionale, che mi ha fortemente voluto e per… - PaulHewson88 : RT @Cristiano: Campioni d’Italia! Orgoglioso di contribuire a scrivere la storia di un club eccezionale, che mi ha fortemente voluto e per… -