«Governo immobile sullo sviluppo della Sicilia»

Europee 2019 - Zingaretti : “Governo esce più fragile. Da Pd sfida a Salvini - ora leader di esecutivo immobile e pericoloso” : “Siamo soddisfatti dal voto delle Europee, la nostra sfida è costruire l’alternativa a Salvini in vista delle prossime elezioni politiche”. A rivendicarlo il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, secondo il quale dal voto del 26 maggio esce “un governo più fragile per divisioni interne”, con il vicepremier “Matteo Salvini che emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso”. ...