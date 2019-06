Governo | Di Battista | “Con Di Maio ci siamo chiariti | non ho indebolito il Movimento Su

Alessandro Di Battista - il suo programma di Governo per trasformare l'Italia nel Guatemala : Alessandro Di Battista è tornato in Italia più sicuro che mai, forte dell'appoggio di Beppe Grillo. Le sue sparate a zero sul governo e su Matteo Salvini non sono nuove, ma nessuno avrebbe mai immaginato che se la prendesse anche con l'amico Luigi Di Maio. E così Dibba prosegue con tutta la sua tena

Di Battista : “Salvini pensa al proprio tornaconto - non so se il Governo durerà” : «Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca tutti i giorni. E sono convinto che nella sua logica ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale». Dalla Sicilia, in un momento delicatissimo nei rapporti tra M5S e Lega, arriva il nuovo attacco alla Lega di Alessandro Di Battista. Il frontman del M5S torna sul p...

Di Battista a Rousseau City Lab : “Non so se il Governo dura. Salvini provoca tutti i giorni - si berlusconizza sempre di più” : “Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca ogni giorno, tutti i giorni – ha concluso – E sono convinto che nella logica di Salvini ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale. È questo per me sarebbe molto grave perché conta molto di più l’interesse del Paese che quello privato di una forza politica”. Dalla Sicilia, in un momento delicatissimo nei rapporti tra M5S e Lega, arriva ...

M5S - Formigli svela il possibile piano di Di Battista : far cadere il Governo e Di Maio : L'attuale governo italiano, com'è noto, si basa su una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle. Seppur con gerarchie praticamente ribaltate dalle rispettive percentuali ottenute alle ultime europee che hanno rovesciato i valori espressi dalle precedenti politiche, l'esecutivo è espressione di oltre il 50% dell'elettorato. Questo, però, non autorizza a credere che riuscirà a reggere necessariamente per tutta la legislatura. Da tempo ...

Governo - Travaglio : “Di Battista propone deroga secondo mandato? Così libera M5s dal ricatto di Salvini” : “La regola dei due mandati? Era uno strumento nelle mani di Matteo Salvini per ricattare il M5s. Con la proposta di Alessandro Di Battista le cose cambierebbero”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7), a proposito delle dichiarazioni rese dall’ex deputato M5s Alessandro Di Battista nella stessa trasmissione: se il Governo dovesse cadere prima del 15 luglio e ...

Autostrade - Governo vara nuovi pedaggi : ‘Via i 6 sistemi tariffari e aggiornamenti’. Di Battista : ‘Stato ne recuperi il controllo’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...

Di Battista : "Se cade il Governo mi ricandido" : Alessandro Di Battista è stato ospite a Otto e Mezzo su La7 e ha risposto alla domanda sull'ipotesi di una caduta del governo Lega-M5S e una sua eventuale ricandidatura dicendo che si ricandiderebbe al cento per cento. Ha anche detto che secondo lui in caso di fine di questa legislatura servirebbe una deroga alla regola dei due mandati per i parlamentari pentastellati, altrimenti Luigi Di Maio resterebbe tagliato fuori. Per quanto riguarda i ...

Alessandro Di Battista : “Se cade Governo deroga a regola dei 2 mandati. E io mi candido al 100%” : Il futuro del governo, quello del Movimento 5 Stelle e anche il suo personale. Alessandro Di Battista, ospite a Otto in Mezzo su La7, parla di tutto. E offre due notizie non di poco conto per gli equilibri del M5s: deroga alla legge dei due mandati in caso di caduta del governo e sua candidatura certa in caso di elezioni anticipate. Concetti chiari: “Se il governo dovesse cadere, da qui al 15 luglio, chiederei di non considerare questa ...