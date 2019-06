Gorizia. Perde coscienza all’improvviso mentre lavora: morto. Sospetta meningite, scatta profilassi (Di venerdì 28 giugno 2019) La vittima è un uomo di 47 anni di Gorizia, che era stato ricoverato all’ospedale di Monfalcone in condizioni molto serie dopo essersi sentito male sul posto di lavoro. Trasferito immediatamente presso la terapia intensiva, è deceduto dopo poco. (Di venerdì 28 giugno 2019) La vittima è un uomo di 47 anni di, che era stato ricoverato all’ospedale di Monfalcone in condizioni molto serie dopo essersi sentito male sul posto di lavoro. Trasferito immediatamente presso la terapia intensiva, è deceduto dopo poco.

Un uomo di 47 anni di Gorizia è morto ieri pomeriggio all'ospedale di Monfalcone (Gorizia) dove era stato ricoverato per un'improvvisa perdita di coscienza manifestata mentre stava lavorando. Giunto in ambulanza, l'uomo è stato ricoverato in terapia intensiva dove è deceduto poco dopo. Il sospetto è che si possa trattare di meningite. "Tutti gli accertamenti effettuati al momento del ricovero – afferma comunque in un comunicato l'Azienda per l'assistenza sanitaria 2 Bassa Friulana, Isontina – risultano negativi per possibile meningite".



Stando alle prime informazioni, pare infatti che il 47enne, che soffriva di patologie croniche pregresse, si sarebbe sentito male sul posto di lavoro. A quel punto i colleghi hanno chiamato il 112 e i sanitari lo hanno trasferito d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio cantierino e, quindi, al reparto di terapia intensiva, dove è deceduto poco più tardi. Sulla base del principio di massima precauzione, vista la sintomatologia, è stato applicato il protocollo Ministeriale per meningite a tutti i contatti stretti negli ultimi 7 giorni, che sono stati sottoposti a profilassi antibiotica. Tutti i contatti quindi sono stati sottoposti a profilassi preventiva, nei prossimi giorni si saprà l’esito della autopsia, spiega l'azienda per l'assistenza sanitaria Bassa friulana – Isontina.