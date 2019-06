Google ci spiega la Modalità scura di Foto | News | Android Auto e Calendar

JerryRigEverything fa a pezzi Google Pixel 3a e spiega perché è facile da riparare : Per accedere alla "sala macchine" di Google Pixel 3a bisogna separare schermo e telaio, operazione che "si prefigura come la più semplice del 2019" L'articolo JerryRigEverything fa a pezzi Google Pixel 3a e spiega perché è facile da riparare proviene da TuttoAndroid.

I tecnici di Google Stadia spiegano perché la latenza non sarà un problema sulla nuova console : Google ha concluso il primo giorno del suo evento annuale per gli sviluppatori, Google I / O, in cui sono state date alcune informazioni circa Google Stadia .Durante la conferenza di appena un'ora dell'evento di tre giorni, alcuni membri dello staff di Google sono saliti sul palco per delineare il modo in cui la compagnia sta riducendo la latenza a livelli impercettibili e la creazione di uno streaming da utilizzare all'interno dei PC di gioco ...

Come realizzare la modalità scura perfetta? Ce lo spiega Google : Ecco una guida esaustiva su Come realizzare la modalità scura perfetta per le app che gireranno su Android Q. Fra i capisaldi, Google sconsiglia il nero assoluto, a tutto vantaggio di una migliore gestione delle sfumature di grigio, più chiare da leggere e più indicate per varie situazioni. L'articolo Come realizzare la modalità scura perfetta? Ce lo spiega Google proviene da TuttoAndroid.