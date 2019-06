«God Control» | il video più crudo di Madonna contro le armi e Trump

Il potente video di God Control di Madonna è un manifesto pulp contro le armi libere : Il video di God control di Madonna è molto più che una semplice clip per promuovere un brano dal suo ultimo album Madame X. Nelle sue intenzioni - in parte tradite da scelte stilistiche discutibili - è una dimostrazione di come il pop può essere profondamente impegnato, veicolare messaggi potenti, scuotere le coscienze con la forza delle parole, della musica e, in questo caso, delle immagini. Madame X è un crogiolo di stili diversi che si ...