Gnocchi al pesto rosso Fotoricetta passo passo

(Di venerdì 28 giugno 2019)alIngredienti 800 g didi patate 100 g di pomodori secchi 1 spicchio d’aglio 8 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 30 g di parmigiano grattugiato 1 ciuffetto di prezzemolo sale e pepe Preparazione Sbuccia lo spicchio d’aglio e metti sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata. Portala a ebollizione. Metti nel boccale del frullatore i pomodori secchi, lo spicchio d’aglio, l’olio e aggiungi anche il parmigiano grattugiato. Frulla tutti gli ingredienti per 30 secondi, fino a ottenere una salsa non perfettamente amalgamata, regola di sale e pepe. Cuoci gli, scolali e condiscili con la crema di pomodori diluita con un po’ di acqua di cottura; Rifinisci con il prezzemolo

