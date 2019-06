Gli ultimi istanti del ponte Morandi | la demolizione

Ponte Morandi - abbattuti Gli ultimi resti del viadotto dopo l’evacuazione di 3.400 residenti : È stato abbattuto alle 9.39 il Ponte Morandi. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 hanno fatto collassare la struttura ancora in piedi dopo il disastro dell’agosto 2018. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa, Elisabetta Trenta, ha assistito all’implosione ...

Gli ultimi sei secondi del ponte Morandi : È tutto pronto a Genova per l’implosione che cancellerà i resti del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto 2018 trascinando con sé 43 vite. La mattinata è iniziata con le evacuazioni dei residenti, oltre 3400 persone, nel raggio più vicino, quello di 300 metri dall’area interessata dalle operazioni. A cancellare le pile 10 e 11 del viadotto circa 1 tonnellata di esplosivo tra plastico e tritolo ...

Alle 19 : 30 in diretta con EuroLive : ripercorriamo tutti gli eventi e le notizie deGli ultimi giorni : Siamo nel pieno di una nuova settimana per l'universo videoludico e come da tradizione il mondo dei videogiochi ci sta accompagnando con notizie ed eventi interessanti, curiosi e tutti da scoprire.Spesso stare dietro ad ogni singola notizia non è semplice e proprio per questo motivo abbiamo pensato a un nuovo appuntamento pronto a venirvi in soccorso. Questa sera è tempo di EuroLive. In compagnia del nostro Michele Sollazzo parleremo delle ...

Scaletta di Calcutta a Rock in Roma - ultimi biGlietti e info utili sul concerto all’Ippodromo delle Capannelle : È il giorno di Calcutta a Rock in Roma. Questa sera, giovedì 27 giugno, l'appuntamento con il live di Calcutta è alle 21,30 all’Ippodromo delle Capannelle e in diretta su Rai Radio2, che si conferma radio ufficiale del Rock in Roma. Per il concerto di Calcutta a Rock in Roma sono disponibili in prevendita gli ultimi biglietti al prezzo di 28,75 euro per posto unico intero non numerato. La location non consente l'acquisto di biglietti per ...

Il Volo all’Auditorium Parco della Musica di Roma - info scaletta e ultimi biGlietti : Il Volo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, stasera, per un concerto alla Cavea. Il tour segue il rilascio dell'album Musica, successivo al terzo posto de Il Volo al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Musica Che Resta, alle spalle di Mahmood e di Ultimo. Piero Barone, Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto festeggiano quest'anno i loro primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dall'avventura televisiva di Ti Lascio Una ...

LIVE Italia-Cina 2-0 - Mondiali calcio femminile in DIRETTA : ultimi 30 minuti di battaGlia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53′ Esce Giacinti, entra Mauro. Secondo cambio per le azzurre. La Cina li ha già esauriti. 63′ Altra importante copertura del capitano Sara Gama. Spinge la Cina, dobbiamo reggere! 61′ Escono Wang e Wang Yan, entrano Song e Yao tra le fila della Cina che ora si gioca il tutto per tutto. 60′ Li entra in area, Bartoli in scivolata respinge il sinistro della ...

“20 anni di gol”. Sisal Matchpoint celebra con Pierluigi Pardo e Marco Materazzi i gol più belli deGli ultimi vent’anni : Sisal Matchpoint e Gazzetta dello Sport celebrano gli ultimi 20 anni della Serie A con un evento speciale al Wincity Diaz 7 di Milano, domani 26 giugno. Un tuffo nel passato insieme a due ospiti di eccezione: Pierluigi Pardo e il Campione del Mondo di quella Nazionale del 2006 che tanto abbiamo amato, Marco Materazzi. L’occasione nasce da Football All Stars, il nuovo gioco virtual di Sisal Matchpoint che permette di rivivere le emozioni ...

Tour de France 2019 - terza tappa Binche-Épernay : percorso da classica con le cote neGli ultimi 40 km : La terza tappa del Tour de France 2019, che si svolgerà lunedì 8 luglio, vedrà i corridori affrontare 215 km da Binche a Épernay, con una finale da classica. La prima parte del percorso non presenta infatti asperità, ma gli ultimi chilometri sono caratterizzati da diverse cote, su cui potremmo vedere degli attacchi. I primi 10 km saranno ancora in territorio belga, poi la corsa passerà in Francia. La prima parte è tutta pianeggiante con il ...

Previsioni Meteo - Gli ultimi aggiornamenti sull’ondata di caldo africano : Giovedì 27 sarà una giornata terribile : Gli ultimi aggiornamenti delle Previsioni Meteo per la grande ondata di caldo africano ormai imminente sull’Italia settentrionale sono spaventosi, perchè confermano quanto già delineato nei nostri precedenti bollettini: sarà un evento storico. Intanto già oggi, mentre al Sud fa decisamente più fresco (a Brindisi la massima è stata di appena +28°C, a Catania di +30°C, oltre dieci gradi meno di ieri!), le temperature stanno già aumentando ...

Arriva un'ondata di caldo : tra le più intense deGli ultimi 10 anni : L'ultima settimana di giugno sarà caratterizzata da un'ondata di caldo africano che invaderà gran parte dell'Europa, in particolare Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Italia e in alcuni casi raggiungerà temperature record rispetto al mese di giugno, con picchi fino ai 40-42°C. Per quanto riguarda l'Italia, a essere interessato da questo caldo anomalo sarà soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna. In grandi città come Torino, ...

Sondaggi elettorali - come sono andati i partiti neGli ultimi due anni e mezzo - istituto per istituto - al 24 giugno 2019 : Sondaggi elettorali, come sono andati i partiti negli ultimi due anni e mezzo, istituto per istituto ultimi Sondaggi elettorali, i dati elaborati In questi tempi piuttosto convulsi assieme alle prospettive politiche del Paese cambiano molto in fretta anche i consensi dell’elettorato. Proponiamo di dare uno sguardo all’andamento dei Sondaggi per ogni partito nell’ultimo anno e mezzo. In particolare dopo il referendum del dicembre 2016. ...

CorSport : Gli ultimi metri per arrivare a James Rodriguez : James attende, come il Napoli, che il Real prenda la sua deicsione. Lui, il colombiano, l’ha già presa ed è irremovibile, vuole stare con Ancelotti. Vuole ritrovare il tecnico che più di ogni altro è riuscito a farlo esprimere al massimo. Per il resto c’è Mendes che lavora. La distanza tra il Napoli e gli spagnoli non è incolmabile. Per ora l’accordo è sul prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, poi si tratta de ...

Meteo - in arrivo ondata di caldo tra le più intense deGli ultimi dieci anni : Nella seconda parte della settimana temperature record in tutta Italia. Attesi picchi di 37-40 gradi in città come Torino, Asti, Vercelli, Novara, Aosta, Pavia, Milano, Lodi, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Parma, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Rovigo, Firenze, Lucca, Grosseto, Roma, Frosinone, Rieti, Sassari, Oristano.

Inter - Conte scioglie Gli ultimi dubbi : Icardi può essere ceduto : L'Inter sta lavorando in vista della prossima stagione per cercare di fare quel salto di qualità mancato soprattutto nell'ultimo anno. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di ridurre il gap dalla Juventus, cercando di Interrompere un dominio che in Italia dura inInterrottamente da otto anni. Per farlo il club ha puntato su uno dei migliori allenatori in circolazione: Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno ...