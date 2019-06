Giulia Cavaglià | Manuel? Non mi strappo i capelli per un uomo video

Giulia Cavaglià sul presunto tradimento di Manuel Galiano : “Ci sono cose non chiare” : Da giorni si rincorrono le voci sulla coppia uscita da Uomini e Donne meno di un mese fa. Lui l'avrebbe tradita con una ragazza a Ibiza, stando alle indiscrezioni che circolano sul web. Dopo un lungo silenzio, Giulia ha parlato: "Ci sono sicuramente delle cose che non mi sono chiare e che non so bene come risolverò".Continua a leggere

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano in crisi. Lei : “Chiedo comprensione” : Manuel Galiano delude Giulia Cavaglià? Parla l’ex tronista di Uomini e Donne Questi giorni sono stati decisamente complicati per Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Difatti per i pochi che non lo sapessero è arrivata una segnalazione su un presunto tradimento di quest’ultimo che ha creato un putiferio mediatico. E dopo tanto parlare di questa faccenda, finalmente Giulia Cavaglià ha rotto il silenzio, asserendo su instagram: ...

U&D - Giulia Cavaglià rompe il silenzio : 'Non mi strappo i capelli per nessuno' : In questi ultimi giorni Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono finiti al centro dell'attenzione del popolo del web per via di un presunto tradimento da parte di lui. A lanciare l'indiscrezione riguardo la vicenda è stata l'influencer Deianira Marzano, seguita da Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due hanno pubblicato un video sui loro profili social in cui si intravede la sagoma di un uomo. molto simile a quella dell'ex ...

U&D - Giulia Cavaglià parla dopo le voci di tradimento : 'Alcune cose non mi sono chiare' : C'era grande attesa nell'ascoltare le prime dichiarazioni pubbliche di Giulia Cavaglià dopo i tanti gossip che sono circolati in questi giorni: pochi minuti fa, la ragazza ha deciso di esprimere il suo pensiero sul tradimento che avrebbe subito sui social network. In qualche video che ha caricato nelle sue Stories di Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto di avere le idee confuse: nonostante non creda ciecamente a tutto quello che ...

Uomini e Donne : Giulio Raselli : "Tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano è un momento complicato" : L'ex corteggiatore torna sui social dopo l'avventura a Temptation Island e dice la sua sulla storia d'amore la torinese e l'ex rivale del dating show di Uomini e Donne.

Manuel Galiano - lacrime in aeroporto per Giulia Cavaglia? ‘Ho preferito ricevere insulti e fango’ : Non basta il caldo torrido degli ultimi giorni di giugno, no, ci si mette anche il giallo sul presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglia a rendere torrida la settimana. Rapido riassunto delle puntate precedenti: Giulia sceglie Manuel a Uomini e donne, le prime settimane scorrono serene, lui poi va a Ibiza con gli amici, il web parla di crisi in corso, arrivano segnalazioni circa un tradimento con una certa Erika di ...

Manuel Galiano nega la rottura con Giulia Cavaglia con un post su Instagram : L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, Manuel Galiano dopo essere stato attaccato prima da Deianira Marzano e poi da Amedeo Venza riguardo al presunto tradimento ai danni di Giulia Cavaglia, ha deciso di intervenire con un post su Instagram per replicare a queste pesanti accuse. In particolare, il ragazzo dopo essere profondamente scosso da tutte queste accuse nei suoi confronti e dopo essere stato avvistato in lacrime all'Aeroporto di Ibiza, ha ...

Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia? La segnalazione : Non si spegne il chiacchiericcio intorno a Manuel Galiano e Giulia Cavaglia, coppia nata a Uomini e donne. Negli scorsi giorni il web ha ipotizzato una crisi tra di loro a causa di un certo silenzio social dovuto anche alla lontananza fisica tra i due: Manuel infatti si trova ad Ibiza per qualche giorno di vacanza con i suoi amici. Benché l’ex corteggiatore abbia smentito i rumor, ora il sospetto che qualcosa non vada per il verso giusto ...

News UeD - Claudia dà un consiglio a Giulia Cavaglià : “Cambia strada” : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano di Uomini e Donne in crisi? Interviene Claudia Dionigi Il gossip inerente a un presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglià pare davvero essere il gossip del momento. E dopo tanto parlare di tutta questa intricata faccenda che tanto ha appassionato i numerosissimi fan del Trono Classico di Uomini e Donne, ha voluto dire la sua anche Claudia Dionigi, la quale ha voluto dare un consiglio ...

Novità sulla Crisi tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano! : Non tutte le coppie dell’ultima edizione di Uomini e Donne vivono una favola. Tra Giulia e Manuel c’è aria di Crisi e chi li conosce bene commenta così. Ecco le rivelazioni sconcertanti! Solo Giulia Cavaglia e Manuel Galiano sanno la verità sul loro rapporto, ma certamente una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne non sembra attraversare un bel momento. Negli ultimi giorni infatti l’ex corteggiatore è partito per una ...

Giulia Cavaglià - reazione al presunto tradimento : ‘Prometto a me stesso la felicità’ : Cosa sta succedendo a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano? I due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne hanno lasciato il programma, più felici che mai. Ad oggi però sembra che stiano vivendo un periodo di crisi. L’ex corteggiatore in questi giorni è volato a Ibiza per una vacanza con i suoi amici, senza la sua fidanzata. Una mossa che senza dubbio ha colpito tutti i fan della coppia. In molti infatti, si attendevano una vacanza ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià? : Ibiza continua a confermarsi come territorio di scontro tra le coppie che si formano in quel di Uomini e Donne. Manuel Galiano e Giulia Cavaglià si sono conosciuti infatti nel dating show condotto da Maria De Filippi, ma qualcuno sostiene che lui abbia già avuto modo di tradire la ragazza.Un amico di Manuel avrebbe pubblicato un video su Instagram nel quale si vedrebbe un profilo corrispondente a quello del ragazzo baciare una donna. La ...

Giulia Cavaglia volta pagina? Strano messaggio sulla sua vita : Giulia e Manuel news, la rottura è avvenuta davvero? Cos’è successo davvero tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano? Nessuno sa per certo se hanno affrontato davvero la crisi e se si sono lasciati, ma ci sono degli indizi, disseminati qua e là, che farebbero proprio capire che per la loro neonata relazione non ci sarebbe […] L'articolo Giulia Cavaglia volta pagina? Strano messaggio sulla sua vita proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Giulia Cavaglià tradita da Manuel? Parla lei : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne rompe il silenzio dopo la segnalazione su Manuel Sicuramente questa giornata non è stata delle più semplici per Giulia Cavaglià. Il motivo? E’ arrivata una segnalazione su Manuel Galiano. Difatti pare che quest’ultimo, in vacanza a Ibizia con gli amici, sia stato sorpreso a baciare una ragazza. Una segnalazione che ha ovviamente creato un incredibile caos mediatico. E dopo tanto Parlare di tutta ...