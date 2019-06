oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ild’Italiascatterà sabato 9 maggio con una cronometro a Budapest, la Corsa Rosa incomincerà nella capitale ungherese con una prova contro il tempo di 9,5 chilometri. Il tracciato è molto veloce nella prima parte, gli ultimi 1500 metri sono però in salita al 4% di pendenza media per arrivare ai piedi del celeberrimo castello. Seconda e terza frazione saranno invece rivolte ai velocisti: 193 km da Budapest a Gyor e 197 km da Székesfehérvár a Nagykanizsa. A quel punto la carovana farà le valigie e tornerà in Patria, si dovrebbe ripartire dalla Sicilia ma si attendono ancora delle ufficialità. Come si svilupperà ildeld’Italiadopo la partenza in terra magiara? Mancano ancora dieci mesi ma le primesi stanno già diffondendo. La Sicilia sarebbe sotto i riflettori anche in vista della Grande Partenza, ci sarebbe in questo caso il ...

giroditalia : Hungary hosts the Grande Partenza of the #Giro d’Italia 103.| Protagonista della Grande Partenza del #Giro d’Italia… - giroditalia : Only one day left and we will find out everything about the Grande Partenza of the Giro d’Italia 2020! | Manca solo… - OA_Sport : Giro d’Italia 2020, possibile percorso: indiscrezioni sulle tappe. Tre frazioni in Ungheria, ripartenza dalla Sicil… -