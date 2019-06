Giovane uccide la madre a coltellate e chiama il 113 | Calma innaturale

Lucca - tentano di uccidere Giovane per esclusione dalla chat di WhatsApp : tutti condannati : Condannato anche l'ultimo imputato maggiorenne del gruppo che si è reso protagonista di una assurda aggressione in strada nel centro di Altopascio che stava per costare la vita a un giovane 23enne. La spedizione punitiva era partita perché uno di loro era stato escluso dalla chat comune di un gruppo di WhatsApp.