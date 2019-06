Germania | l' allarme del ministero degli Interni | ' Sta crescendo l' estremismo di destra'

Ondata di caldo africano - situazione drammatica in Europa : 3 morti in Francia - allarme asfalto in Germania [FOTO] : Le autorità degli stati dell’Europa centro-occidentale stanno diramando allerte su allerte per avvisare i cittadini sull’Ondata di caldo che sta per “soffocare” il continente. La temperatura ha già raggiunto +37°C a Roma e +32°C a Parigi, ma già +38°C nella Francia meridionale, con alti livelli di umidità che fanno percepire valori ancora più alti. Questa Ondata di caldo estremo in Europa è determinata dalla risalita di aria calda dal Sahara e ...