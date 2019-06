Genova | ore 9 | via alla demolizione  del ponte Morandi Diretta tv| Video 3d

Genova è famosa per le epidemie di sfiga. Ma nove ore di blackout sono anche troppo : Tutti sanno di Genova per le periodiche epidemie di sfiga: dal suicidio di Tenco al terrorismo, dalle ormai ricorrenti alluvioni all’ampiamente prevista caduta del Ponte Morandi. Personalmente, ci aggiungerei anche la gestione del Genoa da parte del presidente Preziosi, ma ormai me ne sono fatto una ragione e tifo per l’Atalanta di Gasperini. Tutte sfighe che, volendo, potrebbero imputarsi alle precedenti amministrazioni di centrosinistra e di ...

Minore abusata a Genova - la madre stabiliva i turni per "fare andare" la figlia col compagno : Dopo la separazione dei genitori la ragazzina, all'epoca 12enne, viene affidata alla mamma e si stabilisce nello Spezzino nella casa in cui vive il nuovo fidanzato della donna. Ben presto cominciano gli abusi e la decisione della donna di coprirli e avvalorarli

Genova - abusi su minore. Tre arresti : 21.40 La madre, il padre e il patrigno di una ragazzina sono stati arrestati dai carabinieri per violenza sessuale. I fatti si sono svolti tra il Tigullio e il Levante ligure in provincia di Genova. La donna e il compagno avrebbero abusato della ragazza fin da quando aveva 11 anni. Il padre quando la figlia era già maggiorenne. Per questo la donna e il compagno sono accusati di violenza sessuale su minore, il padre di violenza sessuale.

Csm - procura Genova potrebbe acquisire atti di Perugia per intercettazione su procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo : La procura di Genova potrebbe acquisire gli atti dell’inchiesta di Perugia, in particolare le intercettazioni in cui si discuteva del procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo. “È una ipotesi che stiamo valutando – conferma il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi – anche per contestualizzare, eventualmente, l’esposto presentato qui da noi” sui magistrati di Firenze. A Genova c’è una inchiesta su presunte ...

Genova - voglia di segregazione - un genitore segnala e il Comune chiede alla scuola : "Perchè gli extracomunitari entrano dove ci sono i bambini?" : Il caso alla De Scalzi- Polacco dove si tengono corsi del Ministero per stranieri. Le maestre scrivono alle famiglie: "La nostra storia ha conosciuto le leggi razziali ma ora si applica la Costituzione"

Gabbiano risucchiato nel motore - paura sul volo Genova-Roma : paura questa mattina sul volo Genova–Roma: intorno alle 07:30, il velivolo, in fase di “rullaggio” prima del decollo, ha risucchiato un Gabbiano nel motore e ha dovuto frenare all’improvviso. Non si registrano feriti tra i passeggeri. Il volo è stato cancellato e i passeggeri sono stati trasferiti su un altro aereo. L'articolo Gabbiano risucchiato nel motore, paura sul volo Genova-Roma sembra essere il primo su Meteo Web.

MIGRANTI - NAVE FULGOSI A Genova/ 23 minorenni a bordo e 6 donne incinte : MIGRANTI, la NAVE Cigala FULGOSI della marina militare italiana, è giunta stamane a GENOVA. 23 i minori a bordo, 6 le donne incinte

Migranti - pattugliatore arriva a Genova : 8.50 Il pattugliatore della Marina militare Cigala Fulgosi, che trasporta un centinaio di profughi raccolti al largo delle coste della Libia,si trova a 3 miglia dal porto di Genova, scortato da una motovedetta della Capitaneria di porto. Il pattugliatore è in attesa di entrare in porto,una volta entrate le navi passeggeri in transito. Dopo l'atracco saliranno a bordo alcuni medici dell'Asl che accerteranno le condizioni di salute dei ...

Scontri a Genova e botte al cronista - il Procuratore : "Non ci saranno sconti per nessuno - il clima del G8 è totalmente passato" : Aperti due fascicoli di indagine, una riguarderà il pestaggio di Stefano Origone, l'altra gli antagonisti

Giornalista ferito dalla polizia durante gli scontri con gli antifascisti. Il questore di Genova si scusa : Un Giornalista di 'Repubblica' di 51 anni, Stefano Origone, è rimasto ferito negli scontri in piazza Corvetto, a Genova, tra polizia e manifestanti antifascisti scesi in piazza contro un comizio di Casapound che si svolgeva nelle vicinanze. Il cronista ha raccontato di essere stato colpito dai poliziotti che stavano cercando di disperdere il presidio. "Ho detto di essere Giornalista, ma hanno continuato a colpirmi", ha riferito ai ...

Genova - l'eroe Andrea Corsini : rincorre ladro e muore/ Centinaia di messaggi di addio : Genova, il 25enne Andrea Corsini ha rincorso un ladro ed è morto dopo essere caduto in moto: cordoglio sui social. I messaggi

Genova - insegue ladro in scooter ma cade e muore : Il 25enne ha perso il controllo del mezzo ed è deceduto sbattendo contro un blocco di cemento. Nessuna traccia dell'uomo che aveva rubato scarpe da un negozio

Genova - insegue il ladro con la moto : Andrea cade e muore a 25 anni : Si è messo all'inseguimento di un ladro con la sua moto, ha perso il controllo del mezzo è caduto ed è morto sbattendo contro un blocco di cemento. È accaduto ad un...

Maltempo Genova : restano in vigore le misure a tutela della pubblica incolumità : In considerazione dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria, che prolunga anche per lunedì 13 maggio la criticità per vento di burrasca forte, restano in vigore le ordinanze del Sindaco di Genova, che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità: si tratta del divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”, ...