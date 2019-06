Genova | il Ponte Morandi è solo un ricordo

Demolizione Ponte Morandi : spazzato via in 6 secondi il simbolo di Genova : Alle 9.37 del 28 giugno 2019 Genova è cambiata. Il Ponte Morandi non esiste più. È stato abbattuto il lato est del viadotto parzialmente crollato il 14 agosto dello scorso anno provocando la morte di 43 persone. Utilizzata una tonnellata di esplosivo, tra cui anche plastico. Presenti i ministri Salvini, Di Maio e Trenta.Continua a leggere

Ponte Genova - demolite pile 10 e 11 del Morandi : Alle ore 9.37, con circa mezzora di ritardo sul cronoprogramma per gli ultimi controlli nelle abitazioni da evacuare, dopo il suono di tre.

Genova - demolizione Ponte Morandi (VIDEO) : crollo pile 10 e 11 : Oggi è stato il giorno della demolizione controllata del Ponte Morandi di Genova, il viadotto Polcevera crollato il 14 agosto dell’anno scorso provocando 43 vittime e 500 sfollati. Per le ore 9 era previsto l'abbattimento con l’esplosivo di due due monconi del Ponte, il 10 e l’11. Il brillamento è poi slittato di 40 minuti. In sei secondi e con una tonnellata di dinamite le pile sono crollate. ...

Genova - demolito il Ponte Morandi : non esiste più : Con un sordo boato, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura alle 9:37 del 28 giugno 2019. Forte...

Genova - il Ponte Morandi è stato demolito (VIDEO) : Il Ponte Morandi di Genova adesso non c'è veramente più. Questa mattina infatti è arrivata la tanto attesa demolizione dell'infrastruttura crollata parzialmente il 14 agosto scorso: il dramma, in quell'occasione, provocò circa 42 vittime, tra cui anche dei bambini. L'ipotesi più battuta dagli investigatori per il crollo è quella che uno dei cavi d'acciaio che sostenevano la struttura sospesa abbia improvvisamente ceduto, facendo collassare buona ...

Demolizione Ponte Morandi : strade chiuse - treni sospesi. Ecco come muoversi a Genova : La Demolizione di ciò che rimaneva del Ponte Morandi di Genova ha provocato non pochi disagi in città: interi quartieri sono stati evacuati, le strade chiuse e alcuni servizi di trasporto pubblico cancellati. Predisposti tre infopoint e un numero verde da contattare in caso di necessità.Continua a leggere

Genova - abbattuti gli ultimi due monconi del ponte Morandi : Tre sirene hanno dato il via alle operazioni di abbattimento di quel che resta del ponte Morandi a Genova. Alle ore 9.37 alcune esplosioni hanno demolito le pile 10 e 11 del viadotto Polcevera. (Lapresse) Redazione ?

Genova - Completata la demolizione del Ponte Morandi : I piloni 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova non esistono più, ora sono solo un cumulo di macerie. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, sono stati abbattuti grazie a un complesso programma di detonazione programmato dall'esplosivista Danilo Coppe. Due le tipologie di dinamite utilizzate: una normalmente impiegata in ambito civile e fornita dalla società spagnola Maxam, laltra, in dotazione allEsercito, dalla potenza maggiorata e in grado ...

Genova - Ponte Morandi demolito in diretta. Il viadotto imploso alle 9.37 : I piloni 10 e 11 del Ponte Morandi a Genova sono stati abbattuti alle 9.36. Le operazioni di demolizione erano slittate poiché la protezione civile pensava che un anziano si fosse...

Genova - il ponte Morandi non c’è più : la sequenza del crollo : Il crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte MorandiIl crollo del ponte Morandi Il ponte Morandi non c’è più. Un suono di sirena per dare il via alla demolizione. Alle 9 e 37 del mattino di venerdì 28 giugno l’esplosione delle pile 10 e 11 del viadotto. n un attimo stralli e piloni sono diventati polvere.

Genova - la demolizione del Ponte Morandi prosegue con gli esplosivi. FOTO : Genova, la demolizione del Ponte Morandi prosegue con gli esplosivi. FOTO Dopo la rimozione di parte del viadotto, è arrivato il momento di demolire i piloni. L'appuntamento è fissato per la mattina del 28 giugno. IL LIVEBLOG E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Parole chiave: ...

Ponte Morandi - il momento impressionante del crollo : il "capolavoro tecnico" di Genova : Demolito l'ultimo moncone del Ponte Morandi a Genova. Ora 9.37: gli ingegneri fanno saltare in aria con cariche esplosive i piloni 10 e 11 del viadotto crollato tragicamente il 14 agosto 2018, provocando la morte di 43 persone. In quello che è già stato definito il "D-Day" della città ligure, l'atte

Ponte Morandi - crollano i piloni 10 e 11. A Genova Salvini e Di Maio ma non Toninelli : grillino umiliato : Ore 9.37, Genova: gli ingegneri fanno crollare i piloni 10 e 11 del Ponte Morandi, gli ultimi rimasti in piedi dopo il disastro del 14 agosto 2018. Diversi i minuti di ritardo sulla tabella di marcia prevista, anche a causa del rifiuto di un anziano residente di lasciare la propria abitazione per pr

Genova Ponte Morandi - demolizione completata : addio al viadotto Polcevera : Le cariche di dinamite sono state fatte brillare alle 9 e 39 minuti. Crollate le pile 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova. Sul posto 400 uomini delle forze dell'ordine per evitare episodi di sciacallaggio e tecnici dell'Arpal per verificare la presenza di fibre d'amianto nell'aria.Continua a leggere