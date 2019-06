Genova | demolizione del Ponte Morandi in diretta Anziano barricato in casa fa slittare

Genova - Ponte Morandi : l'esplosione e la demolizione : Era vuoto l'appartamento in cui la protezione civile pensava si fosse barricato un anziano. Lo si apprende da fonti istituzionali. A questo punto le operazioni di abbattimento delle pile 10 e 11...

Ponte Morandi - il giorno della demolizione : imploderà in sei secondi. Tutte le limitazioni a Genova e c’è l’incognita polveri : Sei secondi. Tanto ci vorrà per abbattere quel che è rimasto in piedi del Ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Le microcariche esplosive verranno azionate alle 9 in punto: una tonnellata di dinamite e qualche chilo di plastico, piazzate dagli uomini dei reparti speciali militari del Col Moschin, cancelleranno in una manciata di secondi le pile 10 e 11, i ‘moncherini’ da 20mila metri cubi di ...

Genova pronta alla demolizione del ponte Morandi : 3500 sfollati : Un piano di sicurezza imponente, con oltre 3500 sfollati, più di 400 uomini delle forze dell’ordine schierati, il blocco della viabilità che tronca in due non solo la Liguria ma anche parte del Nord Ovest. La città è pronta per il d-day: non solo Genova ma anche buona parte dell’Italia avrà gli occhi puntati sulle due pile dell’ex viadotto Morandi che domani, sotto la spinta esplosiva di una ...