Genova - Completata la demolizione del Ponte Morandi

(Di venerdì 28 giugno 2019) I piloni 10 e 11 deldinon esistono più, ora sono solo un cumulo di macerie. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 giugno, sono stati abbattuti grazie a un complesso programma di detonazione programmato dall'esplosivista Danilo Coppe. Due le tipologie di dinamite utilizzate: una normalmente impiegata in ambito civile e fornita dalla società spagnola Maxam, laltra, in dotazione allEsercito, dalla potenza maggiorata e in grado di agire efficacemente sullacciaio degli stralli.Detonatori elettronici e il Logger. Per programmare la detonazione è stata però utilizzata ununica tipologia di innesco: grazie alla Maxam, per la prima volta in Italia è stato possibile avvalersi di detonatori elettronici, meno soggetti a interferenze elettromagnetiche e programmabili con maggior precisione rispetto a quelli elettrici o a onda durto. Per attivarli, i tecnici della società ...

