Genova | al via alle 9 la demolizione del Ponte Morandi

Genova - ore 9 : via alla demolizione del ponte Morandi Diretta tv| Video 3d : Oltre 3500 sfollati. Schierati più di 400 uomini delle forze dell’ordine per la sicurezza della zona

Genova - oggi la demolizione di Ponte Morandi : al via le operazioni di evacuazione [LIVE] : oggi, venerdì 28 giugno, è in programma la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova. Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione comporta una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, che potrebbe mandare in tilt la città per tutta la ...

Ponte Genova - al via sgombero zona rossa : 7.00 Iniziato poco dopo le 6 lo sgombero degli ultimi residenti nella zona di via Fillak, in previsione dell'esplosione controllata delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto Morandi, a Genova. Le operazioni, coordinate dalla Protezione civile, proseguiranno fino a che tutte le oltre 3.400 persone residenti nella zona rossa non avranno lasciato le loro case. In cantiere, intanto, si sta predisponendo tutto il necessario per la distruzione dei 2 ...

Ponte di Genova : effettuata la prima colata di cemento della pila del nuovo viadotto : Alle 15.50 è iniziata la prima colata di cemento per la base della pila del nuovo Ponte di Genova che sostituirà il Morandi, parzialmente crollato il 14 agosto 2018. "Dico grazie ad ogni singolo lavoratore" ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli alla cerimonia allestita nel cantiere lato ovest del viadotto. "Questo è il simbolo della ripartenza - ha detto il ministro - ci lasciamo alle spalle l'incuria ...

Punteruolo rosso : il Comune di Genova avvia un progetto pilota : Saranno 365 le palme sottoposte a trattamenti nel nuovo progetto pilota per la lotta al Punteruolo rosso. Lo comunica il Comune di Genova. L’infestazione e il continuo propagarsi del Punteruolo rosso in tutto il bacino del Mediterraneo dimostrano la difficoltà, fino ad oggi, di adottare misure sufficienti per arginarne la diffusione. Le prime notizie dell’infestazione a Genova risalgono al 2015, con una palma colpita nel parco ...

Genova : fuga di gas a Pegli - traffico stradale e ferroviario in tilt : fuga di gas nella notte a Genova, in via Aurelia, nella zona di Pegli: sul posto i vigili del fuoco. Durante i lavori nella sottostante galleria ferroviaria, una trivella ha forato un grosso tubo del metano della rete cittadina. In tilt il traffico stradale e ferroviario. L'articolo Genova: fuga di gas a Pegli, traffico stradale e ferroviario in tilt sembra essere il primo su Meteo Web.

A Genova è iniziata la demolizione delle case in via Porro - sotto l’ex ponte Morandi : A Genova è iniziata la demolizione degli edifici in via Porro, quelli che si trovano sotto i resti del moncone a est dell’ex viadotto Morandi, che crollò il 14 agosto scorso provocando la morte di 43 persone. Le operazioni sono

Ponte Morandi - a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO : Ponte Morandi, a Genova è il giorno della demolizione delle case di Via Porro. FOTO Al via l'abbattimento del primo palazzo sotto i piloni del viadotto crollato il 14 agosto scorso causando 43 morti. Si procede in modo "meccanico", senza usare esplosivi Parole chiave: ...

Al via il progetto “Plastic Free” : Porto Antico di Genova dice addio alla plastica : addio alla plastica per il Porto Antico di Genova. È stato presentato ieri mattina, alla presenza dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora, del Direttore della Porto Antico di Genova Spa Alberto Cappato, dell’Amministratore Delegato di Iren Mercato Gianluca Bufo e dell’esploratore italiano Alex Bellini, il progetto “Plastic Free”. L’iniziativa, mirata alla riduzione del consumo di plastica monouso, nasce dall’alleanza tra ...

Facciamo Squadra per Genova in diretta su Italia 1 : rinviata la partita di beneficenza : Facciamo Squadra per Genova, partita di calcio a scopo benefico per aiutare le aziende danneggiate dopo il crollo del ponte Morandi, che Italia 1 avrebbe dovuto trasmettere lunedì prossimo in diretta in prima serata, è stata rinviata. Lo comunica il comitato omonimo, composto dai dirigenti dei due club genovesi e organizzatore dell'evento, patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova. La partita, in programma al Ferraris di Genova, è ...