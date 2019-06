Gazzetta | Diawara regala un assist prezioso al Napoli nella corsa al nuovo acquisto

Gazzetta : Se parte Diawara il Napoli può chiudere con Veretout : La partenza di Daiwara libererebbe un posto a centrocampo e potrebbe dare il la per accelerare con Jordan Veretout secondo la Gazzetta dello Sport. Il Napoli non è l’unico club sul francese, ma la meta partenopea è la più gradita, sia per la città che per la possibilità di giocare la Champions e mettersi in mostra. Il gioco della formazione di Ancelotti sarebbe l’ideale per Jordan permettendogli di esaltare le sue doti di copertura e ...

Gazzetta : La Roma vuole Diawara e lascia Veretout al Napoli : Il mercato come sempre riserva mille sorprese e colpi di scena come l’incastro tra Roma e Napoli di quest’anno. Dopo aver chiuso per il passaggio di Manolas le due società metteranno a punto anche il passaggio di Diawara in giallorosso. Questo significa che la Roma lascia al Napoli il difensore della Fiorentina Veretout. La Roma ha preferito Diawara per completare la sua difesa per la grande stima che Fonseca ha del difensore e anche ...

Gazzetta : il Napoli punta Almendra - ma c’è da sistemare Diawara : Calciatori giovani, ma di talento, ecco su cosa punta il Napoli per la prossima sessione di mercato. La filosofia della società non cambia e non ci saranno acquisti smisurati. Secondo la Gazzetta Giuntoli ha puntato Augustin Almendra, calciatore del Boca Juniors che ha appena 19 anni. Gli osservatori lo descrivono come un giocatore molto tecnico, dotato fisicamente e forte nel gioco aereo L’operazione è a buon punto, il calciatore ha una ...