Gazzetta | Anche il Cholo vuole James | ma il Napoli resta favorito

ilnapolista

(Di venerdì 28 giugno 2019) Spunta la pista Atletico Madri perRodriguez. La formazione delavrebbe deciso di dare battaglia alper il colombiano e disturbare una trattativa che aveva i presupposti per chiudersi a breve. Ma ladello Sport avanza l’ipotesi che il Real Madri non prenderebbe mai in considerazione l’idea di venderee rafforzare la sua diretta rivale cittadina. Ilresterebbe dunque il pole per il colombiano considerandoil volere del calciatore che non attende altro che ritrovare Ancelotti. Intantocontinua a mettersi in mostra in Copa America e a rilasciare dichiarazioni d’amore per il. L'articoloil, ma ililsta.

Gazzetta_it : #Gravina: '#Oriali all'#Inter, ma anche in #Nazionale fino a #Euro2020' - Gazzetta_it : Salvò centinaia di ebrei: alla #Maturità c’è anche una traccia sull’eroe #Bartali - Gazzetta_it : Il #Galatasaray su #Montolivo? Smentite secche. E fa capolino anche il #Monza... -