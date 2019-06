Francia | l' ”Avversario” di Carrère che sterminò la famiglia è uscito dal carcere

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Jean-Claude Romand èdaldopo 26 anni. L’8 gennaio 1993 uccise la moglie, i genitori e i due figli, di cinque e sette anni, per paura che i familiari potessero scoprire una vita di menzogne, fatta di enormi debiti e truffe che aveva accumulato fingendosi per anni un medico stimato. Dopo la strage tentò di strangolare l’amante e uccidersi dando fuoco alla propria casa. Romand, che ha 65 anni, è ora in libertà condizionale e dovrà portare un dispositivo di sorveglianza per due anni. Dopo, per altri dieci, dovrà sottostare a misure di assistenza e controllo. La Corte d’Appello di Bourges aveva accolto il 25 aprile 2019 l’istanza di libertà presentata dai suoi avvocati. “Èquesta notte” dalla prigione di Saint-Maur, nel centro della, ha detto il suo avvocato Jean-Louis Abad. I giudici che hanno ordinato la scarcerazione gli hanno imposto ...

