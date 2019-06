FOTO Tour de France 2019 | come i daltonici vedranno le maglie? 2 | 5 milioni di italiani

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Sabato 6 luglio scatterà ilde, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo terrà compagnia agli appassionati per ben tre settimane. Si preannuncia un grande spettacolo e la lotta per la conquista del titolo sarà veramente molto avvincente con tantissimi big al via da Bruxelles: il detentore del trofeo Geraint Thomas, la grande promessa Egan Bernal, lo scalatore Nairo Quintana, il nostro Vincenzo Nibali e tanti altri grandi interpreti si sfideranno per festeggiare poi sui Campi Elisi a Parigi. I colori hanno sempre rivestito un ruolo fondamentale nel ciclismo, la maglia gialla è il simbolo del primato aldeed è iconica, identificativa. In Italia, però, ci sono 2,5di persone che nonla maglia gialla com’è nella sua realtà: stiamo parlando degli appassionati di ciclismo che soffrono di daltonismo, sindrome che impedisce di ...

