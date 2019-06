Formula 1 | vince ancora una volta la Mercedes | bocciata la richiesta di tornare alle

Formula 1 – Hamilton snobba anche i record : “il primato della McLaren non mi interessa - io corro sempre per vincere” : La Mercedes potrebbere raggiungere le 11 vittorie in 11 gare che la McLaren riuscì a mettere in fila nel 1988: Lewis Hamilton però preferisce pensare solo alla vittoria Stagione da record per la Mercedes che nelle prime gare del campionato ha dominato in lungo e in largo. I numeri sono incredibili: 8 vittorie in 8 gare, 6 doppiette (50 totali) su 8 possibili, 10 successi consecutivi e il record di 11 vittorie su 11 della McLaren del 1988 ...

Formula 1 - il desiderio di Vettel : “in Austria mi piacerebbe vincere - lì non ci sono mai riuscito” : Il pilota tedesco ha rivelato di avere il desiderio di vincere in Austria, non essendoci mai riuscito in carriera Un quinto posto da riscattare, una stagione da svoltare dopo tutte le delusioni incassate in queste prime otto gare. Sebastian Vettel sogna la vittoria in Austria, dove è in programma nel week-end il nono appuntamento di questo difficile Mondiale. photo4/Lapresse Il tedesco ha parlato al sito ufficiale della Ferrari, svelando ...

Formula 2 - Antoine Hubert vince Gara-2 del Gp di Francia : Mick Schumacher costretto al ritiro : Il pilota francese si impone davanti a Correa e Zhou, bissando la vittoria ottenuta a Monaco. Dodicesimo Ghiotto, ritirato invece Mick Schumacher Pole e vittoria per Antoine Hubert nella Gara-2 del Gp di Francia di Formula 2. Il pilota francese si impone davanti al pubblico di casa, bissando così il successo ottenuto a Monaco qualche settimana fa. Partito benissimo allo spegnimento dei semafori, Hubert controlla la gara fino alla bandiera ...

Formula E - Vergne vince in volata l'ePrix di Berna : Jean-Eric Vergne mette una seria ipoteca sul suo secondo titolo di Formula E: il pilota francese della DS Techeetah ha vinto lePrix di Berna, in Svizzera, resistendo alla grande pressione di un osso duro come Mitch Evans a bordo della Jaguar. Sul gradino più basso del podio sale Sébastien Buemi, lidolo di casa alla guida della Nissan e.dams. Partenza caotica. La stretta pista svizzera ha mietuto subito le sue vittime, con diverse vetture ...

Formula 1 – Il segreto della Mercedes vincente e le riunioni nella casa di Harry Potter - Aldo Costa svela : “ecco dove ci porta Wolff” : Aldo Costa tra riunioni ‘magiche’ e segreti vincenti: le rivelazioni del technical advisor Mercedes La stagione 2019 di Formula 1 sta regalando tanto spettacolo, tra vittorie, bagarre in pista e qualche polemica di troppo. La gara di Montreal si porta dietro ancora uno strascico importante, ma i piloti sono pronti adesso a lasciarsi tutto alle spalle e pensare al Gp di Francia. LaPresse/Photo4 La Ferrari andrà a caccia del ...

Formula 1 – Penalizzazione Vettel - la Ferrari può vincere il ricorso : ecco le prove schiaccianti della strategia : La Ferrari ha presentato l’istanza di revisione alla FIA in merito alla Penalizzazione di Vettel in Canada: nuovi frame e prove della mancata volontarietà del gesto potrebbero capovolgere l’esito del giudizio dei commissari La Ferrari non ci sta e passa alla controffensiva. La scuderia di Maranello ha deciso di presentare un’istanza di revisione alla FIA in merito alla Penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel in Canada. Il pilota tedesco ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez : nuova Formula per convincere il Real : Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia la proposta per James Rodriguez: nuova formula per convincere il Real. Il Napoli scende in campo con le sue più alte sfere per strappare al Real Madrid quel top player chiesto da Carlo Ancelotti. James Rodriguez non è più un sogno per il club azzurro, soprattutto perché nell’ ...

Formula1 : Gran Premio del Canada vince Hamilton : primo Vettel : Formula 1: Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Canada, settima tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. primo Vettel, terzo Leclerc

Nioh 2 : come Team Ninja ha rifinito la sua Formula vincente - analisi tecnica : Nioh sta tornando per i possessori di PlayStation 4 sotto forma di un nuovissimo sequel e l'alpha test di questa settimana rivela un gioco che porta con sé molte caratteristiche dell'originale, pur offrendo alcuni miglioramenti sicuramente ben accetti. Proprio come il primo gioco, si tratta di un action duro come una roccia, che prende liberamente in prestito degli aspetti provenienti dalla formula di Dark Souls riuscendo comunque ad offrire ...

Formula 1 - Sebastian Vettel : “Non smetto - devo vincere in Ferrari” : Primo, smettetela di dire che si ritira. «Ho una missione: vincere con la Ferrari». Sebastian Vettel giura fedeltà alla causa. I malumori, l’aria scocciata, la delusione per i risultati avevano insinuato il sospetto che la sua carriera, dopo quattro Mondiali vinti in gioventù, fosse a un capolinea. «Falso, non ho mai detto nulla del genere» si racc...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp di Monaco davanti a Vettel e Bottas : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Principato di Monaco, sesta tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico chiude gara

Formula 1 : Jim Rathmann vince l’ultima Indy iridata nel 1960 : L’anno 1960 segna l’ultima volta in cui sia annovera la 500 Miglia di Indianapolis nel mondiale di Formula 1. A spuntarla è il pilota statunitense Jim Rathmann, dopo un duello epico con Roger Ward.Dal 1950 al 1960 la 500 Miglia di Indianapolis valeva per il Campionato mondiale di Formula 1 e vi si correva sul tracciato originario.Dal 1961 il ”catino” più veloce del mondo non ha più fatto parte del campionato, a causa ...

Formula 1 – Ricciardo ‘disturba’ l’intervista di Leclerc : “puoi vincere?” - la scenetta è tutta da ridere [VIDEO] : Daniel Ricciardo disturba Charles Leclerc durante un’intervista: il simpatico siparietto a Monaco E’ iniziato a tutti gli effetti il weekend di gara del Gp di Monaco: i piloti sono in pista nelle strade di Montecarlo per le prime prove libere del sesto round stagionale, ma intanto sui social i fan sorridono per un simpatico siparietto che sta diventando virale. Durante un’intervista a Charles Leclerc, Daniel Ricciardo ha ...