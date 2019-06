Formula 1 | Vettel non si dà pace | “stiamo provando un sacco di cose per avvicinarci alle

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il tedesco ha parlato del lavoro svolto oggi in pista in Austria, sottolineando di averci dato dentro per avvicinarsiMercedes Charles Leclerc primo e Sebastianottavo, questo è il bottino ottenuto dalla Ferrari al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria. Sensazioni positive per il monegasco, un po’ meno per il tedesco che ha dovuto abortire il proprio giro veloce per un’uscita di curva. photo4/Lapresse Interrogato sul comportamento della SF90, il quattro volte campione del mondo ha ammesso: “non abbiamo potuto effettuare il long run con la mescola soft, ma a parte questo l’escursione all’ultima curva non ha avuto un impatto sui nostri piani. Oggi la macchina andava bene, e sono riuscito a fermarmi in tempo” le parole dia Motorsport.com. “Dobbiamo essere prudenti, lecambiano quando si va in ...

SkySportF1 : Miglior tempo per Leclerc (?? FP2) ?? Quanti errori in pista ? E che rischio per Vettel ? ? - Profilo3Marco : RT @Corriere: Gp Austria. Hamilton subito il più veloce, Vettel secondo - FormulaPassion : #F1 | Zero proclami da parte del ferrarista in vista di domani #AustrianGP -