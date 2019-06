Formula 1 – Si mette male per Giovinazzi | sotto investigazione la sua monoposto

Formula 1 – Terminate le FP1 in Austria : Hamilton mette tutti in riga - ma le Ferrari hanno un asso nella manica [TEMPI] : Il pilota della Mercedes chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Vettel e il compagno di squadra Bottas Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria, il britannico ferma il crono sull’1:04.838 precedendo di poco più di un decimo la Ferrari di Sebastian Vettel. Photo4/LaPresse Terzo tempo per l’altra Mercedes di Valtteri ...

Formula 1 – Leclerc costretto ad ammetterlo : “Mercedes troppo veloci - ma proveremo a batterle finchè non sarà finita” : Charles Leclerc commenta il divario fra Ferrari e Mercedes: il pilota monegasco è consapevole del gap fra le due scuderie, ma non intende gettare la spugna Dopo l’ennesima doppietta Mercedes della stagione, arrivata sul circuito del Gp di Francia, la Ferrari si lecca le ferite e cerca di trovare il giusto approccio alla gara del gran premio d’Austria. In conferenza stampa Charles Leclerc ha ammesso di essere consapevole del gap ...

Formula 1 - Jean Todt mette da parte il suo passato in Ferrari : “il ricorso? Ci sarà sempre qualcuno che…” : Il presidente della FIA si è soffermato sulla decisione dei Commissari di confermare la penalità per Vettel I quattro Commissari del Collegio istituito per il Gran Premio del Canada hanno confermato la penalità per Sebastian Vettel anche a distanza di due settimane, mantenendo la propria linea nonostante le nuove prove addotte dalla Ferrari. photo4/Lapresse Una decisione su cui si è soffermato anche Jean Todt, esprimendo il proprio punto ...

Formula 1 – I passi avanti e i problemi di Vettel in pista al Paul Ricard - Binotto ammette : “Seb non a suo agio - ma…” : Mattia Binotto commenta il risultato della Ferrari alle qualifiche del Gp di Francia: le parole del team principal del Cavallino Qualifica dolce-amara per la Ferrari oggi a Le Castellet: Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto, regalando un timido sorriso al team, consapevole di non poter nulla oggi in pista contro le Mercedes, mentre Sebastian Vettel non è riuscito a far meglio del settimo posto. “Sapevamo già che questo weekend ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Francia : le Mercedes fanno la voce grossa - Verstappen si mette tra le Ferrari [TEMPI] : I due alfieri delle Frecce d’Argento si piazzano davanti a tutti al termine della prima sessione di libere, Leclerc subito dietro a tre decimi La Mercedes comincia alla grande il week-end di Le Castellet, dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton stacca il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.738 e precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 69 millesimi. Alle spalle ...

Formula 1 – I soldi - l’importanza di correre per la Ferrari ed il rapporto con la fama - Vettel ammette : “fan? Almeno avessero le palle di chiedermi se…” : Sebastian Vettel a 360 gradi: le parole del Ferrarista alla vigilia del Gp di Francia E’ Sebastian Vettel l’uomo più chiacchierato del momento nel paddock della Formula 1. Tutti attendono con ansia di scoprire quale sarà l’esito dell’incontro di oggi pomeriggio tra la Ferrari e i commissari del Canada, che a Montreal hanno inflitto una pesante penalità al pilota tedesco. LaPresse Intanto Vettel è concentrato sul ...

Formula 1 – La Mercedes inizia a ‘barcollare’? Wolff ammette : “a Montreal primi campanelli d’allarme - ecco cosa ci aspettiamo dalla Francia” : Toto Wolff, i campanelli d’allarme di Montreal e la battaglia del Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes alla vigilia del Gp di Francia Un nuovo weekend di gara di Formula 1 è pronto a partire: domani i piloti saranno protagonisti del giovedì dedicato a fan stampa sul circuito di Paul Ricard, per poi concentrarsi da venerdì mattina sul lavoro da svolgere a bordo delle loro monoposto per le prove libere del Gp di ...

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari : “rischiano grosso se chiedono il diritto di revisione” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che la Ferrari chieda il diritto di revisione per quanto avvenuto in Canada, esprimendo il suo punto di vista La Ferrari ha intenzione di esercitare il diritto di revisione previsto dal Codice Sportivo per quanto riguarda la penalità inflitta a Vettel, utilizzando una strada poco praticata in Formula 1. Photo4/LaPresse Si tratta di una carta a disposizione dei team, che possono ...

Formula 1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “Vettel? Se spingi un tuo avversario contro il muro…” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare dell’episodio che gli ha consegnato la vittoria, lanciando una frecciatina a Vettel Lewis Hamilton si tiene stretta la vittoria del Gp del Canada, la settima su questa pista che gli permette di eguagliare il record di Michael Schumacher. photo4/Lapresse Un successo pieno di veleni, considerando la penalità inflitta a Vettel al 48° dei 70 giri previsti, quando il tedesco ha tagliato la ...

Formula 1 - Raikkonen mette in guardia l’Alfa Romeo : “il nono posto nei Costruttori non è accettabile” : Il pilota finlandese ha parlato in vista del Gp del Canada, chiedendo alla squadra una reazione per schiodarsi dal penultimo posto nel Mondiale Costruttori Kimi Raikkonen sembra aver perso lo smalto di inizio stagione, il pilota finlandese infatti ha fallito l’ingresso in zona punti nelle ultime due gare, costringendo insieme a Giovinazzi l’Alfa Romeo a sprofondare al penultimo posto dei Costruttori. photo4/Lapresse Una ...

Formula 1 - si mette male per Ferrari e Red Bull : Hamilton svela il prossimo asso della Mercedes : Il pilota britannico ha rivelato che la Mercedes farà debuttare in vista del prossimo Gran Premio del Canada il secondo motore della stagione, più potente del primo La ‘SPEC 2’ del motore Mercedes è pronta a debuttare in Canada, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il team di Brackley è l’unico a rispettare la finestra di utilizzo, facendo debuttare il secondo dei tre motori a disposizione esattamente dopo ...

Formula 1 - Vettel ammette : “buon risultato - ma non un buon fine settimana. Giovinazzi? Mi ha fatto perdere due secondi” : Il pilota della Ferrari ha parlato della gara di oggi, ammettendo che non si sarebbe aspettato il secondo posto Un secondo posto arrivato grazie alla penalizzazione inflitta a Verstappen, utile a Sebastian Vettel di guadagnare una posizione e chiudere alle spalle di Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un risultato positivo per il tedesco, sicuramente inaspettato alla vigilia: “il modo in cui è andata la gara ci ha permesso di trarre ...

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

Formula 1 – Erroraccio della Ferrai in qualifica - Camilleri ammette : “Charles? Abbiamo chiesto scusa - è un principe” : Louis Camilleri, le scuse a Charles Leclerc e la carica data ai piloti alla vigilia del Gp di Monaco: le parole dell’amministratore delegato Ferrari Manca pochissimo al via del Gp di Monaco, sesto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti, schierati in griglia di partenza, hanno osservato un emozionante minuto di silenzio per salutare Niki Lauda, scomparso il 20 maggio. photo4/Lapresse Prima della partenza del Gp di ...