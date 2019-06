Foreign fighter italo-marocchino arrestato Samir Bougana in milizie Al-Qaeda e Isis

Un Foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato a Brescia : La Polizia di stato di Brescia, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha arrestato il "foreign fighter" Samir Bougana, 25enne italo-marocchino. La misura cautelare in carcere è stata emessa dal Gip della città lombarda per il reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. Bougana, nato in provincia di Brescia, nel 2013 ha raggiunto la Siria dalla Germania, unendosi inizialmente alle milizie ...

Preso Foreign fighter italo-marocchino : 10.40 Arrestato dalla Polizia in Siria e trasferito in Italia un foreign fighter italo-marocchino.L'indagine avviata nel 2015 dalla procura di Brescia. Si tratta di Samir Bougana, 25enne nato nel Bresciano, che ha combattuto prima con le milizie vicine ad Al Qaeda e poi con l'Isis. Su di lui pende un'ordinanza di arresto per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. Aveva raggiunto i teatri di guerra insieme alla moglie di ...

Terrorismo - arrestato un Foreign fighter italo-marocchino : aveva combattuto con l'Isis : Un ragazzo d 25 anni nato in provincia di Brescia è stato arrestato in Siria nell'ambito di una indagine avviata nel 2015...

Un Foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla polizia italiana : Un foreign fighter italo-marocchino è stato arrestato in Siria dalla polizia italiana ed è accusato di “associazione con finalità di terrorismo”. I giornali, che hanno pubblicato tutti lo stesso identico articolo, scrivono che l’uomo arrestato si chiama Samir Bougana, che ha

Terrorismo - arrestato Foreign fighter italo-marocchino nato a Brescia : aveva combattuto con Al Qaeda e Isis : Era nato 25 anni fa in provincia di Brescia, ma si era radicalizzato arrivando a combattere in Siria prima prima con le milizie vicine ad Al Qaeda e successivamente con l’Isis. Samir Bougana, foreign fighter italo-marocchino, è stato arrestato in Siria dalla Polizia nell’ambito di un’indagine della procura di Brescia partita nel 2015. Nei confronti del ragazzo pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad ...

L’Australia ha iniziato il rimpatrio dalla Siria di 8 minori australiani - sei dei quali figli di “Foreign fighters” : Il primo ministro australiano Scott Morrison ha detto oggi che è iniziato il rimpatrio di otto minori australiani da un campo per rifugiati in Siria. Hanno tra i 2 e i 18 anni e sono i figli e i nipoti di

L’Australia ha iniziato il rimpatrio dalla Siria di 8 bambini australiani - sei dei quali figli di “Foreign fighters” : Il primo ministro australiano Scott Morrison ha detto oggi che è iniziato il rimpatrio di otto bambini australiani da un campo per rifugiati in Siria. Hanno tra i 2 e i 18 anni e sono i figli e i nipoti di