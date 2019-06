Filo spinato | droni e hotspot L' Italia blinda la frontiera est

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Fausto Biloslavo Pattugliamenti italo sloveni, barriere metalliche e in casi estremi l'esercito. Fedriga: «Dobbiamo difenderci» Grate metalliche eper fermare i migranti, ma pure la possibilità di mettere in piedi una sorta di, a ridosso del confine con la Slovenia se esplodesse la rotta balcanica verso Trieste e Gorizia. E non è escluso neppure l'utilizzo di, videocamere termiche e altre tecnologie per individuare i passaggi illegali. «Per ora la situazione è sotto controllo e le barriere fisiche evocate dal ministro sono un'ipotesi di scuola, ma Salvini vuole dare un segnale forte non solo sugli arrivi via mare» spiega una fonte del Viminale. Dopo l'aumento dei migranti intercettati in giugno a Trieste il governatore del Friuli-Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga, sarà a Roma mercoledì per discutere della possibile emergenza con il ...

