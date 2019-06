Film e serie tv a Luglio su Infinity | chiude Orange is the New Black | The Mule – Il

dituttounpop

(Di venerdì 28 giugno 2019)tv asuis the Newinsieme a Netlfix, Thee Animali Fantstici I Crimini di Grindelwald tra iin premiereMese dinon proprio esaltante per il mondo dicon qualche aggiunta seriale in catalogo, nessun prodotto in modalità catch-up non essendoci novità sui canali Premium (che da giugno sono anche in streaming su). Il titolo più interessante sul fronte seriale è l’arrivo diis the Newinsieme a Netflix grazie al vecchio accordo precedente all’arrivo in Italia della piattaforma.Sul fronte cinematografico gli arrivi più interessanti sono quelli di Premiere che portano dal 5 all’11 in catalogo Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald, l’atteso secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter. Pochi mesi dopo la sua cattura, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) ...

Inter : ??? | MOVIE! ?? Con: Walter, Beppe, Andy, Gianfranco, Ricky, Andrea, Sandrino, Nick, Ramon, Lothar, Aldo, il Trap,… - luckyredfilm : Chi di noi non ha avuto da bambino una serie del cuore e aspettava con ansia ogni puntata per vedere il proprio ido… - stringimimalik : RT @stayawaymuggles: Vabbe a parte che Henry Cavill non c’entra nulla as Sherlock, MA SORVOLIAMO. Mi spiegate il senso di fare questa cafon… -