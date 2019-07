FIFA 19 | In arrivo i Futties – Gli Oscar di FUT

FIFA 20 : in arrivo la Copa Libertadores e le altre competizioni per club sudamericane? : Proseguono i rumors relativi a Fifa 20! Una delle ultime indiscrezioni che circola è quella che vede EA Sports in fase avanzata di trattativa per l’acquisizione dei diritti d’immagine della Copa Libertadores, in un certo senso l’equivalente della Champions League per il Sud America, e delle altre competizioni per club latinoamericane, come la Copa Sudamericana […] L'articolo Fifa 20: in arrivo la Copa Libertadores e le ...

FIFA 20. Ufficializzata la data di arrivo sul mercato : 27 settembre : Fifa 20 farà la sua comparsa sul mercato il 27 settembre. Lo riporta Calcio e Finanza. In quella data il gioco targato EA Sports arriverà sia in formato virtuale che nei negozi specializzati. Il videogioco sarà sicuramente disponibile su Xbox One, PlayStation 4 e PC. A meno di sorprese dovrebbero essere annunciate anche le versioni mobile e Switch. Regna ancora il riserbo su chi sarà l’uomo copertina, ma dalle indiscrezioni che filtrano ...

FIFA 20 in arrivo a settembre : c’è anche il calcio di strada : FIFA 20 anticipazioni. E’ iniziato il conto alla rovescia da parte di tutti gli appassionati di videogiochi per l’arrivo di FIFA 20, l’ormai noto game targato EA Sports che difficilmente è in grado di deludere chi non vede l’ora di mettersi alla prova con sfide infinite insieme a parenti e amici. Importanti novità sono state […] L'articolo FIFA 20 in arrivo a settembre: c’è anche il calcio di strada è stato ...

Milan - altri guai in arrivo? Indagine della FIFA sull’affare Cerci : Non solo la questione del Fair Play Finanziario, potrebbero arrivare altri guai in casa Milan. Secondo quanto riporta l’edizione di ‘TuttoSport’ il club rossonero sarebbe alle prese con un’Indagine da parte della Fifa su un caso Alessio Cerci. Il riferimento è alla stagione 2015/2016, quando il calciatore fu prestato dall’Atletico Madrid prima ai rossoneri e successivamente al Genoa. Si parla di ...