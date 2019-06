F1 | GP Austria 2019 | risultato e classifica prove libere 1 Hamilton precede Vettel

F1 - GP Austria 2019 : risultato FP1. Hamilton firma il miglior tempo - Ferrari risponde con le medie. Vettel 2° - Leclerc 4° : Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1 che va in scena questo weekend a Spielberg. Il Campione del Mondo in carica ha timbrato un rilevante 1:04.838 con gomma soft, il britannico ha dato l’impressione di avere già trovato un ottimo feeling con la sua Mercedes e sul giro secco ha dimostrato ancora una volta di avere delle doti naturali impareggiabili. Il ...

F1 - GP Austria 2019 : Sainz - Hulkenberg e Albon penalizzati per la sostituzione del motore. Partiranno in fondo alla griglia : Oggi si inizierà a girare a Spielberg (Austria), sede del nono round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato immerso tra le montagne della Stiria, la lotta per le posizioni che contano riguarderà come al solito Mercedes, Ferrari e Red Bull, con le Frecce d’Argento favorite numero uno. Per quanto riguarda gli altri team, giungono delle novità dal circuito. Lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren), il tedesco Nico Hulkenberg (Renault) e il ...

LIVE F1 - GP Austria 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - la Ferrari ci crede su una pista favorevole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Austria (28 giugno) – La presentazione del GP Austria – La riunione per la questione gomme – Le dichiarazioni di Vettel – Le dichiarazioni di Hamilton Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spielberg, si riprende il discorso da dove lo si era lasciato, ovvero dal ...

F1 - GP Austria 2019 : orari prove libere e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Il Mondiale di Formula Uno 2019, sempre più dominato dalle Mercedes, prosegue senza soluzioni di continuità. Il Circus, infatti, si sposta sulle montagne della Stiria, per il Gran Premio di Austria di Zeltweg, nono appuntamento del campionato 2019. Ci attendiamo grande battaglia sulla pista Austriaca con i suoi lunghi rettilinei raccordati da curve complicate, e con le temperature alte che potrebbero mettere in crisi gomme e motori. Un anno fa ...

LIVE F1 - GP Austria 2019 in DIRETTA : orari prove libere - canali tv - streaming e programma : Nemmeno una settimana di sosta ed il Mondiale di Formula Uno 2019, torna subito in pista sulle montagne della Stiria, per il Gran Premio di Austria di Zeltweg, nono appuntamento del campionato. Dopo otto gare e altrettanti successi delle Mercedes (con sei trionfi di Lewis Hamilton) vedremo qualcosa di nuovo al Red Bull Ring, oppure proseguirà il monologo delle Frecce d’argento? Confidiamo di assistere a una bella battaglia sul tracciato ...

Diretta Formula 1/ Streaming video prove libere : tempi - classifica - Gp Austria 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Austria 2019 Zeltweg: tempi e classifica, via al Red Bull Ring, oggi venerdì 28 giugno,.

F1 oggi - GP Austria 2019 : orari - canale tv e streaming prove libere. Programma su Sky e TV8 : Da oggi si comincia, il nono round del Mondiale 2019 di F1 prende il via. Sul tracciato di Spielberg, le vetture torneranno ad esibirsi dopo il weekend francese a Le Castellet. Si è reduci dall’ennesima gara dominata dalle Mercedes, capaci di siglare la doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Una prestazione incredibile quella del britannico, capace di imprimere un ritmo indiavolato alla corsa dal primo all’ultimo giro, senza ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “Non sono interessato ai record. Io voglio solo vincere qui a Spielberg” : Non è cambiato di certo l’approccio di Lewis Hamilton. Il britannico, dominatore assoluto del Mondiale 2019 di F1, dopo aver conquistato il successo nel GP di Francia, aver ottenuto la 79esima vittoria in carriera e rafforzato la propria leadership in classifica generale nei confronti dei suoi rivali (+36 sul compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas e +76 sul ferrarista Sebastian Vettel), non ha perso la voglia di vincere. Il suo ...

Sebastian Vettel F1 - GP Austria 2019 : “Le caratteristiche della pista potrebbero aiutare la Ferrari ma i favoriti sono altri…” : Non è stato certamente un GP di Francia da incorniciare, settimo round del Mondiale 2019 di F1, quello che ha affrontato il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel. Il teutonico, quinto al Paul Ricard, spera di riscattarsi e trovare a Spielberg (Austria) sensazioni alla guida diverse da quelle in terra transalpina. Un Mondiale di F1 che, allo stato attuale delle cose, ha il marchio della Mercedes, con otto vittorie in altrettante gare e un ...

Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Adoro questa pista ma dare del filo da torcere a Mercedes resterà complicato” : Sono passati solamente pochi giorni dal buon terzo posto ottenuto a Le Castellet dietro alle due Mercedes, ma per Charles Leclerc e la Ferrari è già tempo di tornare in pista sul Red Bull Ring di Spielberg. La prestazione individuale del pilota monegasco è stata decisamente convincente nella località francese, al di là dei problemi avuti dal compagno Sebastian Vettel nel corso delle qualifiche che ne hanno fotemente condizionato anche il ...

Max Verstappen F1 - GP Austria 2019 : “Non penso che potrò ripetermi al Red Bull Ring. Sul futuro…” : Max Verstappen è apparso concentrato e realista nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno. Per il portacolori della Red Bull, com’è ben noto, si correrà sul circuito di casa della scuderia di Milton Keynes (o quantomeno del suo munifico sponsor), per cui ci terrà a fare bene in maniera particolare. Un anno fa, anche per merito del doppio ritiro delle Mercedes, il ...

F1 Austria 2019 : orari diretta tv Sky-Tv8 e calendario gara-qualifiche : F1 Austria 2019: orari diretta tv Sky-Tv8 e calendario gara-qualifiche Domenica 30 Giugno 2019 alle ore 15.10 si correrà al Red Bull Ring di Spielberg bei Knittelfeld, in Austria, per il mondiale F1. F1 Austria 2019: la presentazione A una sola settimana dall’appuntamento di Le Castellet, la Formula 1 torna nuovamente in pista per il Gp d’Austria. Il nono gran premio della stagione 2019 vede Hamilton ancora tra i favoriti, ...

F1 - GP Austria 2019 : Ferrari - questione di orgoglio e di rispetto a Spielberg : Tra le montagne della Stiria la Ferrari va in cerca della vittoria che non è ancora arrivata. Un 2019 del vorrei ma non posso quello per Maranello, nel quale anche quando il risultato pieno era lì a portata di mano qualcosa è andato per il verso sbagliato: il problema in Bahrein al monegasco Charles Leclerc e la penalità di 5″ a Sebastian Vettel in Canada. Morale della favola? Mercedes e Lewis Hamilton con il titolo mondiale in tasca, che ...

GP Austria 2019 : gli orari del weekend in TV : Nemmeno il tempo di tirare il fiato e la F1 torna in pista con il GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2019 in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). Domenica 30 giugno la gara alle 15.10 live anche su Sky Sport Uno (anche sul digitale terrestre al canale 472), preceduta dal GP d’Olanda […] L'articolo GP Austria 2019: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...