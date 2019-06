Europei Under 21 | guida completa | calendario e orari di tutte le partite | diretta tv e

Calcio - Europei Under 21 : Spagna-Francia 4-1. Gli iberici demoliscono i transalpini e raggiungono i tedeschi in finale : La Spagna è la seconda finalista degli Europei Under 21 di Calcio: a Reggio Emilia gli iberici asfaltano in rimonta i pari età della Francia per 4-1 e raggiungono la Germania nell’atto finale della competizione. transalpini avanti su rigore di Mateta al 16′, Roca pareggia al 28′, nel recupero del primo tempo Oyarzabal dal dischetto manda al riposo in vantaggio gli iberici. Nella ripresa chiudono i conti Olmo al 47′ e ...

LIVE Spagna-Francia 4-1 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : la Rojita dilaga - Fabian Ruiz e compagni in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ GOOOOOOOOOOOL! MAYORAL! Appena entrato trova subito il gol con una sassata su cross di Fornals dalla destra ma era liberissimo. La Francia è davvero sparita dal campo. 66′ Incredibileeeeee! Mayoral ha campo libero, arriva in area, calcia a botta sicuro, Bernardoni buca l’intervento ma il pallone esce di un soffio. 65′ Olmo sbaglia a non servire il liberissimo Fabian ...

Europei Under 21 - Germania-Romania 4-2 : non basta un super Puscas - in finale ci vanno i tedeschi [FOTO] : Si è appena conclusa Germania-Romania, prima semifinale degli Europei Under 21. I tedeschi vincono 4-2 e volano in finale. Fase di studio nei primi minuti, poi al 21′ la prima svolta della gara: Amiri semina il panico nella difesa rumena e batte Radu con un destro dalla distanza. Passano soltanto due minuti e la Romania trova il pari con Puscas su calcio di rigore, concesso grazie al VAR. Al 44′ i rumeni ribaltano la partita ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche della manifestazione. Germania prima finalista : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. prima ...

Calcio - Europei Under 21 2019 : la Germania la spunta d’esperienza! Una grande Romania sconfitta 4-2 in semifinale : Una prima semifinale davvero spettacolare in quel di Bologna per gli Europei Under 21 di Calcio. La Germania campione in carica della manifestazione la spunta d’esperienza: al termine di un incontro ricco di emozioni, nel quale i teutonici hanno rischiato tantissime volte di perdere, alla fine la Romania esce sconfitta per 4-2. Protagonisti i calci piazzati per i tedeschi: due gol per parte per Waldschmidt ed Amiri, mentre per i rumeni ...

