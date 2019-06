Europei basket femminile 2019 | Italia battuta dall’Ungheria | le azzurre dicono addio al

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) L’perde la seconda partita deglidi Serbia e Lettonia, sconfitta per 59-51. Francesca Dotto, infortunatasi ieri contro la Turchia, è in panchina ed entrerà dopo pochi minuti. Lecominciano bene come ieri, con subito una tripla di Giorgia Sottana, per poi bloccarsi come ieri: dal 6-2 subiscono infatti un parziale di 11-0, le magiare mantengono il vantaggio di 7 lunghezze sul 18-11 al termine del primo quarto. Le ungheresi arrivano a 11 punti di vantaggio sul 25-14 ma qui finalmente alle ragazze di Marco Crespi cominciano ad andare a segno tutti i tiri che prima non entravano, in particolare sul 25-18 prima Nicole Romeo da lontanissimo e poi Sabrina Cinili piazzano una tripla ciascuna, quindi una genialata di Romeo a 16 secondi dall’intervallo ci porta addirittura in vantaggio sul 26-25. Purtroppo nel terzo quarto i tiri dal campo delle ...

delpieroale : Tra poco scende in campo un’altra Nazionale Italiana, per gli Europei di basket che iniziano oggi... In bocca al l… - FedericoFerri : In due minuti e quarantadue, una storia di sport, quella di @Gio_Skirt, protagonista della vittoria al debutto dell… - SkySport : ? #EuroBasketWomen ?? #ItaliaUngheria ?? 28 giugno ? Ore 18:30 ?? Su #SkySport Uno e #SkySport Arena #SkyEuroBasket… -