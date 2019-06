Europa League | il Milan è fuori | la Roma direttamente ai gironi

Chi sostituisce il Milan in Europa League? Roma ai gironi - il Torino torna in Europa : le squadre italiane nelle Coppe : Il Milan non parteciperà all’Europa League 2019-2020, i rossoneri sono stati esclusi dalla seconda competizione continentale per importanza a causa di una violazione nel fair-play finanziario e dunque non potranno giocare al di fuori dei nostri confini durante la prossima stagione. Il Tas ha inflitto questa pesante penalizzazione al club meneghino che, nonostante il quinto posto ottenuto nell’ultima Serie A, dovrà rinunciare alla ...

Milan fuori dall’Europa League : Roma ai gironi e Torino ai preliminari : L’esclusione del Milan dalle coppe ha conseguenze anche sulle squadre italiane che disputeranno la prossima Europa League. Senza i rossoneri, infatti, saranno Roma e Torino a partecipare all’ex Coppa Uefa. La Roma quindi salterà i preliminari e si andrà ad aggiungere alla Lazio tra le squadre italiane qualificate direttamente per la fase a gironi. La […] L'articolo Milan fuori dall’Europa League: Roma ai gironi e Torino ...

Ufficiale – Milan fuori dall’Europa League. La Roma accede direttamente : Il sito del TAS ha appena pubblicato il Consent Award tra Milan e Uefa con il quale è stata sancita l’esclusione del club rossonero dalla prossima edizione dell’Europa League. Il TAS si è pronunciato: la sentenza è arrivata da pochi minuti e l’esclusione dei rossoneri dalle Coppe è adesso Ufficiale. I rossoneri sono stati penalizzati come conseguenza del mancato raggiungimento degli obblighi relativi al break-even finanziario ...

Europa League 2019-2020 - cosa cambia con l’esclusione del Milan : le fasce e le tre italiane : E’ arrivata l’ufficialità di una decisione che era nell’aria. Il Milan è escluso dall’Europa League. cambia molto per Roma e Torino. I giallorossi prenderanno il posto dei rossoneri, entrando direttamente alla fase a gironi. I granata inizieranno prima la loro preparazione per essere pronti il 26 luglio, quando entreranno al secondo turno preliminare. Parteciperà alla prossima Europa League anche la Lazio, in quanto ...

Milan escluso dall’Europa League 2019-2020! Violato il fair play finanziario - il Torino torna in Europa : Il Milan è stato escluso dalla fase a gironi dell’Europa League 2019-2020 dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Il Tas ha motivato la sentenza in questo modo: “La società è stata esclusa dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club per la prossima stagione come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del fair play finanziario durante i periodi di monitorattio del 2015-2018“. I rossoneri si erano ...

Milan escluso dall’Europa League : Roma ai gironi - il Torino farà fase preliminare : Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha escluso il Milan dall’Europa League per la stagione 2019/2020. È quanto si legge in un comunicato dello stesso tribunale: “Il Milan è escluso dalla partecipazione alle competizioni Uefa per club per la stagione 2019/2020 come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del Fair play finanziario durante i periodi di monitoraggio” dal 2015 al 2018. Il Milan si era ...

