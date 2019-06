EuroBasket Women 2019 – Infortunio Francesca Dotto | gli aggiornamenti sulle condizioni

EuroBasket Women 2019 – Splendido esordio per l’Italia - coach Crespi svela : “vi dico perchè abbiamo vinto” : Il commissario tecnico dell’Italia ha analizzato il successo sulla Turchia, esprimendo il proprio punto di vista A Nis (Serbia) l’Italia apre con una bellissima vittoria il suo Campionato Europeo. Le Azzurre superano 57-54 la Turchia, che ci aveva sempre sconfitto nelle ultime 4 edizioni dell’EuroBasket Women, alla fine di una partita nervosa e molto tattica. credits instagram @italbasket Alla fine ha prevalso la maggiore ...

EuroBasket Women 2019 al via in diretta esclusiva su Sky Sport : Gli europei di basket femminili in esclusiva su Sky Sport stanno per cominciare: dal 27 giugno al 7 luglio le 16 migliori nazionali d’Europa si sfidano tra Lettonia e Serbia per incoronare la squadra regina del Vecchio Continente. Tutte a caccia del titolo vinto...

EuroBasket Women 2019 – L’obiettivo dell’Italia ed il professionismo nel basket femminile - Petrucci amette : “servono le risorse giuste” : Petrucci crede nel gruppo azzurro: le parole del presidente FIP alla vigilia dell’esordio dell’Italia femminile all’Eurobasket Women 2019 E’ tutto pronto per l’esordio delle azzurre della pallacanestro all’Eurobasket Women 2019: l’Italia di coach Crespi scenderà in campo domani pomeriggio, alle 18.30, contro la Turchia. Zandalasini e compagne vogliono far bene sin dall’inizio, dopo la ...

EuroBasket Women 2019 – Il fallo tecnico di due anni fa è un ricordo indelebile : Zandalisi a caccia del riscatto : Domani l’esordio delle azzurre all’EuroBasket Women 2019: Zandalasini pronta a trascinare la squadra Mentre le ragazze del calcio italiano regalano speranze azzurre e grandi sogni col loro eccezionale percorso ai Mondiali di calcio femminile in corso in Francia, le italiane del basket si preparano a fare altrettanto bene agli Europei 2019. L’Italbasket femminile esordirà domani contro la Turchia, alle 18.30 con ...

EuroBasket Women 2019 – Domani l’esordio delle azzurre : ecco quando e dove vedere Italia-Turchia : EuroBasket Women 2019: Domani Italia-Turchia a Nis (ore 18.30), le sensazioni di coach Crespi Prende il via Domani l’EuroBasket Women 2019 della Nazionale Femminile. Le azzurre esordiscono a Nis (Serbia) contro la Turchia, primo impegno del girone C. La partita sarà trasmessa in diretta su SkySport1HD e SkySportArenaHD a partire dalle 18.30. Il 28 giugno si torna in campo per sfidare l’Ungheria, il 30 c’è la Slovenia. La ...

EuroBasket Women 2019 – Crespi ha scelto le 12 azzurre : i nomi delle convocate - giovedì l’esordio : EuroBasket Women 2019 (Serbia-Lettonia, 27 giugno-7 luglio): le 12 azzurre convocate da coach Crespi. Esordio giovedì alle 18.30 con la Turchia (diretta SkySport1HD) Lo staff tecnico coordinato da coach Marco Crespi ha scelto le 12 azzurre che da giovedì giocheranno l’EuroBasket Women 2019 (Serbia e Lettonia, 27 giugno-7 luglio). L’Italia esordisce il 27 giugno con la Turchia. Il giorno dopo si torna in campo con l’Ungheria, il ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : la Nazionale femminile sfida il Belgio domani a Kortrijk : Nazionale femminile: domani a Kortrijk le Azzurre sfidano il Belgio (ore 20.30). Ultimi due test prima dell’EuroBasket Women 2019 domani la Nazionale femminile torna in campo a Kortrijk per affrontare il Belgio (ore 20.30), settimo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Sabato 22 giugno si replica, a Wevelgem (ore 17.00). Le Azzurre affrontano il Belgio a distanza di soli 13 giorni dalla ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : il riscatto dell’Italia di Crespi - battuta l’Ucraina 99-77 : Nazionale Femminile: Italia-Ucraina 99-77. Raduno sciolto, le Azzurre si ritrovano il 3 giugno a Treviso La Nazionale Femminile ha battuto l’Ucraina 99-77 a Ponzano Veneto (Treviso) nel secondo impegno del percorso di preparazione in vista dell’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, si gioca in Lettonia e Serbia). Pronta e molto convincente la reazione delle Azzurre dopo la sconfitta di misura (66-69) accusata a Pordenone ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : l’Italia femminile cede all’Ucraina in amichevole : Nazionale femminile: Italia-Ucraina 66-69. Domani si replica a Ponzano Veneto (Treviso) alle ore 17.00 Primo impegno ufficiale per la Nazionale femminile in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), sconfitta a Pordenone dall’Ucraina col punteggio di 66-69. La miglior marcatrice Azzurra è stata Nicole Romeo con 14 punti, in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 10. Domani le Azzurre tornano in campo, sempre ...