Euro U21 | 4-1 alla Francia | Spagna in finale con Germania

Calcio - Europei U21 2019 : i campioni in carica della Germania a caccia della finale contro i sorprendenti rumeni : Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda il campionato europeo di Calcio Under21 2019. Messa ormai in archivio la bruciante eliminazione della nostra Nazionale si scende in campo per le semifinali che andranno ad eleggere le due finaliste di questa edizione della kermesse continentale per le formazioni giovanili. La prima di queste sfide si giocherà domani allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna alle ore 18.00 e, oggettivamente, in ...

Pronostico Germania U21 Vs Romania U21 - Europei Under 21 - 27-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Germania U21 – Romania U21, Europei Under 21, Semifinali, Giovedì 27 Giugno 2019 ore 18.00Germania U21 / Romania U21 / Europei Under 21 / Analisi – Al Renato Dall’Ara di Bologna, si apre la fase finale di Euro 2019 con la prima semifinale, ovvero Germania e Romania. I tedeschi, campioni in carica, puntano al bis, mentre i rumeni, la grande rivelazione del torneo, intendono stupire ancora e centrare un ...

Europei U21 - il «biscotto» è servito : Francia-Romania 0-0 - Italia a casa : Il tanto temuto «biscotto» alla fine si è materializzato. Agli Europei under 21 si è chiusa sullo 0-0 la partita Francia-Romania: entrambe le squadre sono qualificate, a...

Europei U21 – Zaniolo e Kean si scusano - ma non basta : possibile esclusione anche dalla Nazionale maggiore : Arrivati in ritardo al risveglio muscolare prima della sfida al Belgio, Zaniolo e Kean hanno generato il malumore di compagni e allenatore: le scuse dei due potrebbero non bastare Brutto episodio accaduto negli ultimi giorni in casa Italia. Zaniolo e Kean, due dei giocatori più talentuosi del gruppo azzurro, si sono presentati in ritardo al risveglio muscolare prima di Italia-Belgio, ultima e decisiva partita del girone dell’Europeo U21. I ...

Europei U21 - l’Italia batte il Belgio 3-1 ma è a un passo dall’eliminazione. Spagna in semifinale : l’Italia il suo dovere lo fa, battendo agevolmente un piccolo Belgio a Reggio Emilia, ma potrebbe non bastare. Se una speranza di qualificarsi alle semifinali dell’Europeo under 21 e alle Olimpiadi di Tokyo c’è ancora, è, però traballante, perché appesa ai risultati degli altri e con fattori di rischio non piccoli. A qualcuno, nello specifico Franc...

Europeo U21 - Belgio-Italia 1-3 : 22.55 Netto successo dell'Italia, che però è seconda nel Gir.A.Semifinale a rischio. Netto possesso palla degli azzurrini, che però sbattono a lungo sul 'muro' dei belgi. Barella riesce ad aprire lo score al 44' riprendendo un suo tiro ribattuto da De Wolf. Buon inizio di ripresa, Cutrone raddoppia con un colpo di testa morbido su cross di Pellegrini (53'). Occasioni per Pellegrini,Mandragora e ancora Cutrone. Invece accorcia il Belgio con ...

Europei u21 - le formazioni ufficiali di Italia-Belgio : ITALIA (4-3-1-2): Meret; Calabesi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Locatelli; Pellegrini; Cutrone, Chiesa. A disposizione: Audero, Montipò, Bonifazi, Tonali, Orsolini, Dimarco, Adjapong, Bonazzoli, Romagna, Kean, Murgia. Allenatore: Di Biagio. BELGIO (4-4-2): De Wolf; Cools, Bushiri, Bastien; Bornauw; Schrijvers, Heynen, Omeonga, cobbaut; Saelamaekers, Lukebakio. A disposizione: Jackers, Teunckens, De Norre, Mbenza, Iseka, ...

Europei U21 – Kean - Zaionolo - che pasticcio! Azzurrini in ritardo - Di Biagio infuriato : Di Biagio esclude Kean dalla partita di stasera contro il Belgio agli Europei U21: il giovane azzurro e Zaniolo puniti dal ct per aver ritardato alla riunione tecnica E’ tutto pronto per la terza sfida degli Azzurrini agli Europei U21: la squadra di Di Biagio scenderà in campo questa sera contro il Belgio e dovrà trionfare e sperare per poter passare in semifinale. Alla vigilia dell’importante sfida di questa sera, però, un ...

Pronostico Austria U21 Vs Germania U21 - Europei Under 21 - 23-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Austria U21 – Germania U21, Europei Under 21, Girone B, 3^ Giornata, Domenica 23 Giugno 2019 ore 21.00Austria U21 / Germania U21 / Europei Under 21 / Analisi – Dopo il roboante 6-1 inflitto alla Serbia, la Germania è ad un passo dalla qualificazione in semifinale di Euro 2019. Al Friuli, i tedeschi se la vedranno con l’Austria, ampiamente in corsa per un clamoroso passaggio del turno, anche se la sfida ...

Friuli - la Regione rimuove lo striscione su Giulio Regeni per far spazio a quello sugli Europei U21 : Lo striscione giallo di Amnesty International recante la scritta "Verità per Giulio Regeni" è stato rimosso dal palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia, alla cui presidenza c'è oggi l'esponente della Lega Massimiliano Fedriga. Il manifesto era stato esposto in piazza Unità d'Italia a Trieste nel 2016: a farlo era stata l'allora presidente della Regione, Debora Serracchiani (Pd). Lo striscione è stato tolto per far spazio agli addobbi per il ...

Pronostico Spagna U21 Vs Polonia U21 - Europei Under 21 - 22-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Spagna U21 – Polonia U21, Europei Under 21, Girone A, 3^ Giornata, Sabato 22 Giugno 2019 ore 21.00Spagna U21 / Polonia U21 / Europei Under 21 / Analisi – Al Dall’Ara di Bologna, la Spagna si gioca il tutto per tutto per ottenere una qualificazione che manderebbe l’Italia, organizzatore degli Europei 2019, a casa. Gli iberici se la vedranno con la Polonia, che ha già ottenuto uno straordinario ...

Europei U21 - cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali : cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali degli Europei U21? Gli azzurrini sono incappati in un brutto stop ieri sera contro la Polonia, e ora si trovano a dover fare i conti con la classifica. Infatti, urge ricordare che accedono alle semifinali del torneo le prime classificate dei tre gruppi più la migliore seconda, […] L'articolo Europei U21, cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle semifinali è stato realizzato da ...

Europei U21 : la situazione dell’Italia dopo il ko con la Polonia : dopo la vittoria dell’esordio con la Spagna, gli azzurrini franano con la Polonia. La situazione del gruppo A.Non ci voleva. dopo la bella vittoria con la Spagna, l’Italia è stata piegata dalla Polonia e dal gol decisivo di Bielik al 40′. Una sconfitta, la prima in cinque precedenti con i polacchi, che costringe gli azzurrini a un solo risultato: devono battere il Belgio all’ultima giornata per centrare la ...

Europei U21 - l'Italia spreca troppo. Alla Polonia basta un gol : 0-1 : I complimenti e gli elogi successivi al successo all'esordio con la Spagna sfumano in una serata afosa di Bologna. Gli azzurrini cadono contro la Polonia e compromettono il passaggio del turno all'Europeo Under 21. La girata di Bielik sul finire di un primo tempo in cui la squadra di Di Biagio ha cr