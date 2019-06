Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli in Crisi | l’Indiscrezione!

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - crisi in corso : l’indiscrezione : Allo scoccare dei 10 anni di storia ci sarebbe una crisi in corso tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. A parlare di questo momento delicato che la coppia starebbe vivendo è il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 28 giugno. Al momento la coppia non ha confermato né smentito il rumor. View this post on Instagram Dopo dieci anni d'amore c'è aria di crisi tra Eros Ramazzotti e Marica ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - terremoto privato : "in crisi" - la voce mai uscita prima : Eros Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli sarebbero in crisi. A rivelarlo è il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 28 giugno. In dieci anni di relazione nessun pettegolezzo del genere ha compromesso la serenità famigliare. I due sono genitori di Raffaella Maria, 8 anni, e Gabri

Eros Ramazzotti : "Aurora? Rapporto bellissimo - è maturata e cresciuta bene" : Eros Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino. Tra gli argomenti trattati, quello del legame speciale con la figlia Aurora: Il nostro Rapporto è bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani, ma è cresciuta bene. E' una ragazza con molto piglio, ...

Eros Ramazzotti dopo l’operazione alle corde vocali : “Mi dovrete sopportare ancora per molto tempo” : Eros Ramazzotti è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Il popolare cantautore italiano ha scelto I Lunatici di Rai Radio2 per tornare a parlare dopo l’operazione alle corde vocali: “Ora gira tutto molto meglio, dopo questa operazione alle corde vocali. Mi dovrete sopportare ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Eros Ramazzotti in Italia a Roma e Milano : Sono in prevendita i Biglietti per concerti di Eros Ramazzotti in Italia, quelli che vanno ad aggiungersi al calendario di eventi che l'artista Romano ha già annunciato e in parte condotto per il supporto del suo ultimo album Vita ce n'è. Eros Ramazzotti sarà ancora a Roma nella data dell'11 dicembre, con il concerto al Palazzo dello Sport, e a Milano - al Mediolanum Forum di Assago - il 20 dicembre. I Biglietti sono in prevendita su ...

Eros Ramazzotti supera la paura - eccolo dopo l’operazione alle corde vocali con Marica Pellegrinelli e i figli : Recentemente Eros Ramazzotti ha messo in apprensione i suoi fan annunciando attraverso il social di non poter proseguire il “Vita ce n’è World Tour” per un’operazione alle corde vocali: “Ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di inspessimento e per ritornare più forte di prima – ha fatto sapere il cantante – Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi”. La paura è passato e ...

Aurora Ramazzotti - la foto con papà Eros e lo stesso "broncio da selfie" - : Luana Rosato Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune foto insieme al padre Eros e ha messo in risalto la grande somiglia tra i due, "broncio da selfie" incluso Per molti, Aurora Ramazzotti assomiglia tanto a mamma Michelle Hunziker, ma l’ultimo selfie postato dalla ragazza insieme al padre Eros mette in evidenza una caratteristica che li accomuna. “stesso broncio da selfie”, ha scritto Aurora allegando due scatti che la ritraggono ...

Aurora Ramazzotti incinta? La figlia di Eros replica su Instagram : Aurora Ramazzotti ha voluto replicare su Instagram alle voci che la volevano in stato interessante: ecco cosa ha detto la figlia di Eros e Michelle Hunziker con alcuni video. “Ebbene sì, amici, una grande novità: anche oggi Internet si rivela un incredibile strumento da utilizzare per informarsi: ad esempio io ho scoperto una cosa che non sapevo di me stessa, ovvero di essere incinta”. Ha continuato la ragazza: “Anzi, vi dirò di più: io ...

