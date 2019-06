Erica Piamonte | ' Bisex sin da bambina' L' ex GF | ' L' ho sempre saputo | temevo'

Erica Piamonte : Io bisex sin da bambina - ma temevo la reazione dei miei : Dopo essersi accorta sin da piccola del suo orientamento sessuale, la concorrente del Grande Fratello ha aspettato di essere nella Casa per fare coming out. A bloccarla per tanto tempo è stata la paura dell'indifferenza di chi più ama al mondo una volta di fronte a una notizia del genere.-- Erica Piamonte, tra le più discusse concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello” per via della sua dichiarata bisessualità e dei suoi ...

GIANMARCO ONESTINI/ 'Francesca e Gennaro una delusione. Erica Piamonte? Solo amici' : GIANMARCO ONESTINI contro Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: 'una delusione'. Su Erica Piamonte, invece, aggiunge: 'siamo Solo amici'.

Gianmarco Onestini : Io ed Erica Piamonte siamo amici - Gennaro Lillio mi ha deluso : Gianmarco Onestini è intervenuto su Instagram per dissipare ogni dubbio su alcune indiscrezioni circolate sul suo conto. L'ex concorrente del 'Grande Fratello 2019' ha parlato dell'attuale rapporto con Erica Piamonte e Ivana Icardi. Inoltre, ha detto la sua su Francesca De André e Gennaro Lillio. Onestini ha ammesso che ad averlo deluso di più è stato il silenzio di Gennaro Lillio, che reputava un amico:"Francesca De André? Penso che abbia ...

Taylor Mega e l'amicizia con Erica Piamonte del Grande Fratello 16 : "E' genuina e non ha doppi fini" : Taylor Mega, come ricordiamo, ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello in qualità di ospite della famosa casa di Cinecittà.La social influencer, oltre a litigare a più riprese con Francesca De Andrè, però, ha anche costruito un bel rapporto di amicizia con Erica Piamonte, la tatuatissima 31enne di Campi Bisenzio, professione commessa.prosegui la letturaTaylor Mega e l'amicizia con Erica Piamonte del Grande Fratello 16: "E' ...

Gaetano Arena attacca Erica Piamonte e Gianmarco Onestini : ‘Mossa mediatica aberrante’ : Non risparmia parole dure Gaetano Arena a Erica Piamonte con la quale ha avuto un flirt nella casa del Grande Fratello 2019 che però non ha avuto tempo di sbocciare dal momento che lui è stato eliminato ben prima della ragazza toscana che è arrivata in finale. Una volta uscita dalla casa Erica ha spiegato ai fan che non c’è mai stata una storia tra di loro (malgrado il feeling durante il reality fosse evidente), e così Gaetano in una serie ...

Flirt in corso tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte : E’ nato lamore tra Gianmarco Onestini ed Erica Piamonte, l’ex gieffino ha postato un video su “Instagram” che ha fatto impazzire i fan degli ex gieffini. Nel filmato Gianmarco ed Erica scendono da un’auto e dopo un balletto, scatta il bacio. Nella casa tra i due era nata una bella amicizia e in tanti tra i follower degli ex gieffini speravano nascesse qualcosa di più. E adesso dopo l’agognato bacio, i commenti dei fan non si fanno attendere. «Ma ...

