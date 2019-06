Emma Marrone saluta i fan | Stacco la spina per un po'

Emma Marrone saluta i fan dopo Alessandra Amoroso : “Stacco la spina” : Ultime notizie Emma Marrone: vuole del tempo solo per lei dopo gli ultimi impegni di lavoro Emma Marrone si prenderà dei giorni per pensare solo a sé stessa. Il tour l’ha stesa. Ora è tempo di mare, vacanze e tanto relax! Si fermerà per poco, però, perché dovrà portare avanti altri progetti lavorativi importanti. Probabilmente […] L'articolo Emma Marrone saluta i fan dopo Alessandra Amoroso: “Stacco la spina” proviene da ...

«I Migliori Anni» : Emma Marrone debutta come attrice. Le foto dal set : I Migliori anni: Emma MarroneI Migliori anni: Emma MarroneI Migliori anni: Emma MarroneI capelli bruni, la frangetta sulla fronte e l’aria imbronciata di chi cerca il proprio posto nel mondo. È così che si presenta Emma Marrone nelle prime immagini de I Migliori anni, il film di Gabriele Muccino che segna il suo debutto sul grande schermo. A condividere gli scatti via social è lo stesso regista, orgoglioso della sua scelta: «Oggi Emma ...

Emma Marrone fa esultare Gabriele Muccino : 'Piena di talento - vi lascerà a bocca aperta' : Il lavoro di Emma Marrone sul set del film "I migliori anni", è già finito: ad annunciare il tutto è stato Gabriele Muccino con un toccante messaggio che ha pubblicato su Instagram. La cantante, dunque, ha conquistato colui che l'ha corteggiata per oltre un anno e che oggi si dice pienamente soddisfatto di quello che la 35enne ha fatto nel ruolo che sancisce il suo debutto assoluto nel mondo del cinema: secondo il regista, la salentina lascerà ...

Le prime foto di Emma Marrone attrice sul set de 'I migliori anni' di Muccino : Le riprese in corso a Roma. Il film, che segnerà il debutto al cinema della cantante, uscirà nel febbraio 2020