Ecco Marrot | la carota di carne pensata come la risposta all’hamburger vegetale

(Di venerdì 28 giugno 2019) https://www.youtube.com/watch?v=HIARm3780Ik Una vecchia regola del giornalismo recita che “un cane che morde un uomo” non è una notizia, mentre “un uomo che morde un cane” quella sì che è una vera esclusiva.allora che in un mondo in cui gli hamburger vegani preparati con soli ingredienti vegetali, magari anche in grado di simulare una cottura al sangue, sono ormai all’ordine del giorno, ciò che propone il gigante americano del fast-food Arby’s suonala più sconcertante delle novità: signore e signori,a voi, la(carrot) che è in realtà fatta di(meat)., appunto. Un’idea assurda? Forse, ma è questo a renderla speciale. Il cibo in questione si presentail primo esempio di megetables ed è di fatto preparato partendo da un petto di tacchino tagliato, condito e arrotolato per donargli la forma di. Cotto sotto vuoto in ...